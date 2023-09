OL-PSG: Aulas présent au Groupama Stadium dans des conditions très particulières, pas John Textor

Jean-Michel Aulas sera de retour au Groupama Stadium ce soir pour le choc de la 4e journée de Ligue 1 face au PSG (20h45). Le président d'honneur, qui a payé sa place, ne croisera pas la route de John Textor, resté en famille.

Un visage connu sera dans les travées du Groupama Stadium. Pour la première fois depuis le 27 mai dernier et l'hommage qui lui a été rendu, Jean-Michel Aulas sera de retour dans "son" stade ce dimanche soir pour le choc face au PSG, en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (20h45). Absent lors de la lourde défaite contre Montpellier il y a deux semaines, le président d'honneur ne sera pas dans sa loge de 20 places qu'il avait de par son statut de président. Il prendra place dans la président box, mais pas à sa place "historique". Il sera une personne parmi les 400 autres de cette loge puisqu'il a payé sa place.

Aulas se tient prêt à aider l'OL

En pleine guerre des mots avec John Textor depuis une semaine, il ne croisera pas la route de l'investisseur américain. Comme il est de coutume, le propriétaire de l'OL n'est pas à Lyon mais en famille pour respecter la tradition du "Labor Day" (jour du travail), qui a lieu le premier lundi de septembre. Une absence prévue de longue date. Si les deux hommes sont en froid, l'ex-patron du club rhodanien ne lâche pas son club de toujours, qu'il a dirigé pendant 36 ans.

"Je suis président d’honneur. Si on me le demande, j’interviendrais, a-t-il confié sur Téléfoot ce dimanche. Si on me dit qu’il ne faut plus intervenir et être dans une chambre de bonne, je le ferais mais avec une plaie béante dans le cœur parce que je pense encore pouvoir apporter. Il n’y a aucune revanche, je suis devenu un vrai supporter." Un fan qui souffre face au début de saison cauchemardesque des Gones, toujours à la recherche de leur première victoire de la saison après deux défaites et un triste nul contre Nice la semaine passée. La réception d'un PSG en pleine ascension est un vrai test pour les joueurs de Laurent Blanc, souvent apparu désabusé et en manque de solutions ces dernières semaines.