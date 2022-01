OL-PSG: "Si on continue avec cet état d'esprit, on va pouvoir se relever", juge Lopes

L'OL a commencé sa deuxième partie de saison avec un nul (1-1) face au PSG, lors de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Après la rencontre, Anthony Lopes a souligné l'état d'esprit de son équipe et espère que cette performance servira pour la suite.

L'OL pourra sans doute avoir quelques regrets. Devant au score pendant plus d'une heure grâce à Lucas Paqueta (8e), qui avait rapidement trouvé la faille, le club rhodanien a concédé le nul ce dimanche face au PSG (1-1) lors de la 20e journée de Ligue 1.

Anthony Lopes a encaissé le but égalisateur (76e), sur une frappe de Thilo Kehrer, sur laquelle il a été piégé par le rebond. "Il y avait la possibilité de gagner, on ne l'a pas fait mais il y a pas mal de positif à tirer, notamment dans l'état d'esprit, a souligné le portier de l'OL, au micro d'Amazon Prime. Si on continue avec cet état d'esprit, on va pouvoir se relever de cette situation. Il y a des choses positives à mettre en avant mais il faut réussir à garder un résultat."

"On s'est mis en difficulté sur la première partie de saison"

Même si l'OL a encore une journée de retard à disputer, face à l'OM, le club de Jean-Michel Aulas reste dans la deuxième partie de tableau. Onzième avec 25 points, l'OL est loin de ses ambitions à l'entame de la deuxième partie de saison. "Il va falloir une longue série de victoires mais rien n'est fini, tout est ouvert. On s'est mis en difficulté sur la première partie de saison, on sait qu'on va devoir faire une deuxième partie extraordinaire pour mettre l'OL où il doit être", a commenté Anthony Lopes.

De son côté, Peter Bosz a regretté les occasions manquées pour le but du break. L'entraîneur néerlandais, qui a été maintenu au moins jusque fin février par Jean-Michel Aulas, va devoir rapidement inverser la tendance avec ses joueurs. Après un déplacement à Troyes dimanche prochain, le calendrier des Gones s'annonce intense avec la réception de Saint-Etienne pour le derby, puis des affiches face à Monaco, Nice, Lens et Lille. Soit un programme qui amène au 27 février, moment où Jean-Michel Aulas a donné rendez-vous pour faire un point sur la situation.