OL-Rennes: "Ce n'est pas un manque de motivation", assure Bosz qui ne trouve pas "d'explications"

L'Olympique Lyonnais s'est lourdement incliné (2-4) sur sa pelouse ce dimanche face à une équipe du Stade Rennais flamboyante dès les premières minutes. Une défaite dure à encaisser pour Peter Bosz, qui espérait beaucoup mieux après la belle prestation de son équipe face à Porto en milieu de semaine.

"On a perdu et c'est mérité." Après la lourde défaite 4-2 à domicile contre Rennes, l'entraîneur de l'OL Peter Bosz a reconnu la supériorité de l'équipe bretonne et a pointé un problème récurrent chez les Lyonnais cette saison : l'incapacité à enchaîner après une victoire en Coupe d'Europe. Les Gones s'étaient imposés 1-0 sur la pelouse de Porto mercredi.

"J'ai vu mon équipe courageuse mais c'était trop tard"

Face à Rennes, l'OL a très vite encaissé deux buts, par Bourigeaud puis Santamaria, en profitant des erreurs lyonnaises en défense. Deux buts encaissés trop tôt, que regrette Peter Bosz : "Nous avons complètement raté le début de match. 3-0 à la mi-temps, c'est dur. A la mi-temps, nous avons tenté de prendre des risques en jouant avec seulement trois défenseurs pour marquer vite un but et revenir, mais malheureusement la première frappe a été pour Rennes qui a porté le score à 4-0. Après, j'ai vu mon équipe courageuse mais c'était trop tard. "

Pourtant il l'assure, le plan de jeu lyonnais était "de presser et d'être agressif". "Mais c'est l'inverse qui s'est passé, constate le technicien néerlandais. C'est Rennes qui nous a pressé, et pas le contraire. Je veux faire un compliment à Rennes qui a encore une fois bien joué. Je sais que l'on peut mieux faire, on a perdu beaucoup de duels, perdu les seconds ballons, peu d'occasions, pas de tirs cadrés... On a perdu et c'est mérité."

"Les joueurs connaissaient l'importance de ce match"

Interrogé sur ces successions de contre-performances après des victoires en Ligue Europa, Peter Bosz a avoué ne "pas avoir d'explications". "Nous avons livré un bon match à Porto mais ce n'est pas la première fois que nous ne parvenons pas à enchaîner, surtout après la Ligue Europa, poursuit-il. Nous avions plus de 24 heures de différence en notre faveur sur la récupération par rapport à notre adversaire qui avait joué jeudi. Mais j'ai vu que mon équipe a grandi après la trêve et j'espérais vraiment que le match contre Rennes nous permettrait de confirmer." En revanche, il n'accable pas ses joueurs, qu'il estime totalement mobilisés malgré la déroute : "C'était très important de gagner contre une équipe qui a cinq points d'avance sur nous. Les joueurs connaissaient l'importance de ce match, donc ce n'est pas un manque de motivation."

L'OL est actuellement 10e de Ligue 1 et le podium est à au moins huit points. Pas de quoi décourager l'entraîneur lyonnais, qui reste tout de même perplexe sur la suite de la saison : "Pour le podium ? Que voulez-vous que je dise. Nous verrons en fin de saison. Ce n'est pas fini mathématiquement. On ne sait jamais. Ce n'est pas ma mentalité de renoncer."