OL-Rennes: les Lyonnais prennent une gifle pour le retour de Genesio au Groupama Stadium

L'Olympique Lyonnais s'est lourdement incliné (2-4) sur sa pelouse ce dimanche face à une équipe du Stade Rennais flamboyante dès les premières minutes. Une belle victoire pour Bruno Genesio, qui revenait sur ses terres, et dont le club se classe désormais 3e de Ligue 1.

Comme lors du match aller le 8 novembre dernier, le Stade Rennais s'impose ce dimanche face à l'Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium cette fois-ci. Un succès (4-2) scellé très rapidement par les hommes de Bruno Genesio qui ont démarré fort la rencontre. Les Bretons ont su profiter d'une défense lyonnaise apathique pour grapiller trois points et passer devant Strasbourg, troisième provisoire après sa victoire 1-0 face à Monaco ce dimanche. Le Stade Rennais est donc l'actuel 3e Ligue 1, avant l'affiche du soir entre l'OM et Brest (21h).

Trois buts en une mi-temps

Les Lyonnais n'ont pas vraiment eu le temps d'exister dans ce match, tant ils ont été pris de cours par les Rennais. Les hommes de Bruno Genesio ont ouvert le score dès la 12e minute, par l'intermédiaire de Benjamin Bourigeaud bien lancé par Gaëtan Laborde, et aidé par une sortie hasardeuse d'Anthony Lopes (1-0, 12e). Une minute plus tard, Lucas Paqueta en difficulté dans sa propre surface ne parvient pas à dégager le ballon en corner et est finalement auteur d'une passe décisive pour Baptiste Santamaria, qui reprend à l'entrée de la surface. Sa frappe est même contrée de la fesse par le Brésilien, ce qui prend Lopes à contre-pied (2-0, 13e).

Alors que Rennes multiplie les occasions en fin de première période, Anthony Lopes n'est pas passé loin de la boulette, puisque le gardien lyonnais s'apprêtait à capter tranquillement un ballon dans les airs dans ses 5,50 mètres lorsqu'il réalise une faute de main (41e). La balle rebondit sur la ligne mais ne la franchit pas, et le portier la récupère à temps.

La vraie boulette arrivera finalement cinq minutes plus tard, puisque le portier lyonnais, déjà pas exempt de tout reproche, envoie une relance trop courte à sa défense, qui est récupérée par Gaëtan Laborde dans les pieds de Lukeba. Lovro Majer se charge de terminer l'action d'un plat du pied lobbé après avoir été servi par Bourigeaud (3-0, 45+1e). Les Lyonnais rentrent aux vestiaires en ayant encaissé trois buts en première période, une première à domicile en Ligue 1 depuis 1999 selon Opta.

Terrier buteur face à son ancien club

Et comme rien n'est épargné aux Lyonnais ce dimanche, il était évident que l'ancien Gone Martin Terrier allait marquer. Et l'attaquant rennais ne l'a pas fait n'importe comment. Lancé par Lovro Majer, il profite de la passivité de la défense pour envoyer un golazo dans la lucarne d'Anthony Lopes et signer le 4-0 dès la 49e minute. Par décence, l'ancien Lyonnais ne célèbre pas. Dans tous les cas il aurait eu du mal à être sifflé, puisque le stade avait déjà commencé à se vider.

Dommage pour eux, car ils manqueront tout de même la réduction du score par Karl Toko-Ekambi (4-1, 59e) puis Moussa Dembélé (4-2, 82e). Le Camerounais offrira la première lueur d'espoir aux supporters restés dans les travées du Parc OL, en croisant de la tête un bon corner de Romain Faivre. Le but est finalement attribué au capitaine rennais Hamari Traore, qui détourne le ballon dans ses propres buts au second poteau. Moussa Dembélé, lui, a su profiter d'une sortie ratée d'Alfred Gomis, qui offre un pénalty aux Lyonnais en toute fin de match. Insuffisant tout de même pour signer une remontada, et l'OL reste coincé à la 10e place.