OL-Rennes: Genesio ne veut pas "fanfaronner" après la belle victoire sur ses anciennes terres

Plutôt calme en conférence de presse malgré la victoire (4-2) face à l'OL, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio s'est dit très satisfait de la performance de son équipe ce dimanche, même s'il ne veut pas "fanfaronner".

"Je ne vais pas fanfaronner de cette victoire." Le Stade Rennais s'est imposé 4-2 face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche, grâce notamment à un très bon Benjamin Bourigeaud, mais Bruno Genesio l'a assuré en conférence de presse, cette victoire pour son retour au Groupama Stadium n'était pas "particulière".

"Quand je suis arrivé ça m'a fait bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur"

"On a fait une très bonne entame de match, un gros pressing, on a récupéré les ballons très hauts, s'est félicité l'entraîneur du Stade Rennais. Contrairement au match face à Leicester en League Europa Conference, on a su être efficace devant le but. En menant 2-0 après 15 minutes c'était plus facile, même si on a vu qu'ils étaient capables de revenir." Bruno Genesio a surtout voulu saluer la belle performance collective : "Cette victoire montre que l'on a une volonté de jouer, de marquer des buts, de produire un football offensif. Parfois ça nous pénalise, parce qu'on se fait contrer en fin de match contre le PSG ou contre Leicester. Je prends beaucoup de plaisir à voir une équipe qui fait les efforts les uns pour les autres, à la fois solidaire et avec une belle qualité dans le jeu."

Celui qui est surnommé Pep Genesio n'a tout de même pas échappé à la nostalgie de ses longues années lyonnaises, lui qui signait son retour au Parc OL, sous une autre tunique : "Quand je suis arrivé ça m'a fait bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur, parce que j'ai passé quasiment toute ma vie dans ce club. J'ai grandi ici, j'ai commencé quand j'avais 5 ans et j'ai connu tout ce qu'on peut rêver puisque j'ai été formé, joueur puis entraîneur ici. Donc forcément c'était un match particulier de revenir dans ce stade mais ce n'est pas une victoire particulière."

"Il faut garder cette insouciance et ne pas se mettre en tête certaines choses"

Invité à s'exprimer sur l'échec adverse et la belle réussite rennaise d'entrée de jeu, le technicien breton a tout de même voulu nuancer sa performance. "Je ne vais pas fanfaronner sur cette victoire, on savait ce qu'on voulait faire ici parfois ça réussit ou non, dit-il calmement Je ne vais pas discuter sur le système adverse pour ne pas me préoccuper de l'adversaire."

Actuellement troisièmes de Ligue 1 après cette victoire et avant la rencontre entre Marseille et Brest ce dimanche soir, les Bretons pourraient se permettre de rêver d'une place qualificative en Ligue des champions. Mais Genesio souhaite remettre les pieds sur terre à ses joueurs. "C'est un championnat très serré et on n'a pas un calendrier très facile, notamment à l'extérieur, il faut être capable de renouveler ce genre de performances 9 fois sur 10 si on veut avoir une bonne surprise en fin de saison, prévient-il. Pour l'instant on reste dans les objectifs du club, à savoir accrocher une qualification européenne, à voir si dans les 3-4 derniers matchs on peut chercher mieux. Il faut garder cette insouciance et ne pas se mettre en tête certaines choses."

"J'ai parlé des croyances qui peuvent affecter les performances"

Petit moment sympa en fin de conférence de presse, le coach a évoqué un problème récurrent chez les Bretons ces derniers temps : les buts encaissés dans les dernières minutes. Après Paris et Leicester, les Rennais se sont fait remonter au score en fin de match par les Lyonnais avec un but de Moussa Dembélé sur pénalty. Pas de quoi effrayer Bruno Genesio, qui a fait appel à un spécialiste pour analyser cette difficulté.

"A la causerie d'avant-match, j'ai parlé des croyances qui peuvent affecter les performances, explique Pep. Donc j'ai fait analyser ça à mon analyste vidéo, et on est la deuxième équipe à encaisser le moins de buts dans les cinq dernières minutes et le temps additionnel. C'est une stat assez parlante et ça nous a servi de nous dire qu'on pouvait résister à tout ça."