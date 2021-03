OL-Rennes: le vestiaire rennais sous le "choc" après le départ du "guide" Stéphan

Après la démission de Julien Stéphan, le Stade Rennais s'est incliné sur la pelouse de l'OL ce mercredi (1-0), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Philippe Bizeul, qui a pris l'intérim, raconte le "choc" subi par le vestiaire ces derniers jours.

Pas de rebond pour Rennes. La démission de Julien Stéphan de son poste d'entraîneur n'aura pas été suivi d'une victoire pour le Stade Rennais, qui s'est incliné ce mercredi sur le terrain de l'OL (1-0), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Philippe Bizeul, qui assure l'intérim, raconte le "choc" subi par le vestiaire en début de semaine. Un véritable coup de massue.

"On s'est beaucoup mobilisés avec le staff pour recréer une ambiance après ce choc subi par les joueurs, il ne faut surtout pas le négliger. Julien (Stéphan) avait un impact important, c'était le guide. Quand on perd son guide, on est un peu perdus. Notre intention était de rassembler toutes les énergies", explique-t-il en conférence de presse.

"C'est une période creuse, on ne va pas le nier"

"J'ai choisi onze garçons avec l'avis du staff, on a partagé sur l'équipe et on a tout simplement choisi les joueurs les plus aptes, dans les circonstances actuelles, à faire la meilleure performance. Ce n'est pas une question d'hommes, c'est juste à l'instant T, poursuit Philippe Bizeul. C'est une période creuse, on ne va pas le nier. Par contre, les valeurs affichées ce soir, de solidarité, d'abnégation, de courage, sont réelles. J'ai vu des joueurs abattus dans le vestiaire parce qu'ils avaient beaucoup donné."

Alfred Gomis ne s'est pas attardé sur la question, concédant que la dynamique prendra sans doute un peu de temps à s'inverser: "La démission de l'entraîneur fait partie du football. Ce n'est pas la première fois. On a tenté d'être le plus solidaire possible entre nous. On a un coach qui s'est mis à disposition et nous a aidés d'aller vers l'avant. L'état d'esprit était là. Tout n'a pas changé car Julien Stéphan dirigeant l'équipe depuis longtemps et tout n'a pas été changé d'un coup." Rennes est désormais 10e de Ligue 1.