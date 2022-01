OL - Saint-Etienne: la banderole guerrière des supporters lyonnais avant le derby

Les supporters lyonnais ont exhorté les joueurs de l'OL à "achever" Saint-Etienne à l'occasion du derby, que les Verts entameront dans la position du dernier de Ligue 1.

Le 124e derby entre Lyon et Saint-Etienne, programmé vendredi, approche à grands pas. Et tout est bon pour entretenir l'antagonisme et faire monter la température en prévision de ce choc, l’un des plus chauds du championnat de France. Lyon, qui n’avait plus gagné depuis fin novembre, a enfin retrouvé le chemin du succès à Troyes à l’issue d’une prestation sérieuse, une semaine après avoir bousculé le leader incontestable de Ligue 1, le Paris Saint-Germain.

La banderole guerrière des supporters de l'OL © @RMCSport

Les supporters font monter la température © @RMCSport

Sainté plus que jamais dernier

Face aux Verts honnis, les Gones de Peter Bosz ne voudront pas laisser passer l’occasion de l’emporter pour enfoncer la lanterne rouge, et grimper au classement pour s’approcher d’un rang plus conforme à ses ambitions du début de saison. Bref, les sources de motivation ne manquent pas, ce qui n’a pas empêché les supporters d’en rajouter une couche avec un message pour le moins vindicatif: “Derby: ils sont à l’agonie… achevez-les!"

Si l'OL stagne encore au classement (11e), l'équipe de Peter Bosz reprend peu à peu confiance avant le derby à domicile face à Saint-Etienne, plus que jamais dernier après sa défaite face à Lens (2-1), samedi à Geoffroy-Guichard.