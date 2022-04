OL: surprise, Aulas confirme Bosz au poste d'entraîneur pour la saison prochaine

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a profité de la très belle victoire lyonnaise contre Bordeaux (6-1) pour lever les doutes entourant l'avenir de son entraîneur, Peter Bosz, assurant qu'il serait toujours en poste la saison prochaine.

S’il n’a peut-être pas récupéré tout le crédit perdu depuis le début de la saison auprès des supporters, Peter Bosz conserve la confiance de ses dirigeants. Dans la foulée d’un éclatant succès (6-1) face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche, le président de l’OL Jean-Michel Aulas s’est empressé de confirmer à Prime Vidéo le maintien en poste de son technicien néerlandais la saison prochaine, et ce, quelle que soit l'issue de l'exercice en cours.

Même si l'OL ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, Bosz ne sera pas menacé. Le boss de l'OL a promis de gros moyens pour recruter suite à l'arrivée de nouveaux partenaires. "Le coach sera avec nous la saison prochaine, a-t-il confirmé quelques minutes plus tard aux journalistes présents en zone mixte. Et ce n’est pas la peine de mettre que je suis allé recruter ou que j’ai tenté de recruter d’autres entraîneurs, on n'y a même pas pensé."

Distancé en championnat et éliminé de la Ligue Europa, l’OL a offert la réaction attendue dans une ambiance pesante. Lyon devait impérativement se relancer pour conserver un infime espoir de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Et ce fut fait avec brio sur la pelouse du Groupama Stadium, avec une leçon de football infligée à Bordeaux. Pas de quoi rendre un peu de sérénité à un club qui en aurait bien besoin. L'union sacrée prônée par Jean-Michel Aulas en marge de cette rencontre n’a pas eu l’effet escompté, c'est le moins qu'on puisse dire.

Aulas en rogne contre les supporters

Le président du club se heurte à une fronde en tribunes. La grogne de ses supporters s’est manifestée violemment auprès des joueurs. Une cinquantaine de supporters s’en sont pris au bus de l’OL, caillassé avant la rencontre du jour. Jean-Michel Aulas a condamné des actions "qui ne se justifient pas" et qui, dès qu'on dépasse les limites, "peuvent créer un certain nombre d’émotions qui ne sont pas compatibles avec le haut niveau et la performance".

Une manière polie de dire que les joueurs ont été touchés psychologiquement par ces incidents et la traduction très concrète de cette colère qui monte en tribunes. "Les incidents de jeudi soir et de ce soir dépassent ce qu’il est possible d’admettre, a asséné Aulas. C’est une action qui a fait peur aux joueurs. J’ai passé un quart d'heure à les réconforter avec le coach. Il faut être costaud, comme je le suis, pour résister et dire que ce n’est pas acceptable."