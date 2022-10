OL: Textor devrait s'associer au propriétaire des Sixers en NBA pour le rachat du club

Selon les informations de L'Equipe, John Textor devrait être accompagné pour le rachat de l'OL par le milliardaire américain Josh Harris, avec qui il est déjà associé à Crystal Palace.

Un milliardaire américain pour en épauler un autre ? Selon les informations de L’Equipe, John Textor devrait être accompagné par Josh Harris dans le rachat de l’OL.

Ces deux-là sont déjà associés à Crystal Palace. Âgé de 57 ans, Harris, qui réside à New York, détient notamment la majeure partie de la franchise des Devils du New Jersey dans le championnat nord-américain de hockey-sur-glace et de celle des 76ers de Philadelphie en NBA.

Sa fortune personnelle est estimée à 5,6 milliards d’euros par le magazine spécialisé Forbes (soit environ 5,56 milliards d’euros). L’Equipe précise que "les prochaines semaines doivent permettre (…) de savoir si Harris arrive immédiatement avec lui ou si ce sera dans un second temps".

La vente reportée au 17 novembre

La vente de l’OL au groupe contrôlé par Textor a été reportée au 17 novembre, a annoncé lundi le club rhodanien dans un communiqué. La conclusion de cette vente, d'abord annoncée pour le 30 septembre, avait été reportée une première fois au 21 octobre.

Dans la nuit de mardi à mercredi, une nouvelle étape a été franchie en vue de la validation du rachat par Textor, avec une preuve écrite du pacte d'actionnaires de l’homme d’affaires et Ares Management. Comme expliqué par RMC Sport, l'optimisme est de mise mais le chemin est encore long.

Il reste des étapes à franchir, plus ou moins importantes, comme le passage devant la DNCG, contrôle fondamental, mais celle-ci, sans être décisive, est très rassurante, assure-t-on dans l’entourage du club, où l’horizon du 17 novembre semble se profiler avec sérénité.