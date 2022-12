OL: Textor en dit plus sur le rôle d'Aulas et ses ambitions après le rachat du club

Président de l'OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas restera à son poste "au moins" lors des trois prochaines années malgré la vente ce lundi du club à la holding américaine Eagle Football Holding gérée par le multimillionnaire John Textor.

L'OL est vendu mais Jean-Michel Aulas reste président d'un club qu'il dirige depuis juin 1987. Ce lundi, la holding américaine Eagle Football Holding gérée par le multimillionnaire John Textor est devenue l'actionnaire majoritaire de l'OL Groupe, qui englobe le club de football de l'Olympique lyonnais.

Si "une nouvelle histoire débute aujourd'hui" selon le nouvel investisseur américain, Jean-Michel Aulas "gardera la présidence opérationnelle d'Olympique Lyonnais pendant au moins trois ans et restera entouré de son équipe", selon le communiqué actant la vente du club.

Une augmentation de capital de 86 millions d'euros

Par ailleurs, Eagle Groupe a aussi prévu de souscrire à une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui doit permettre à OL Groupe de rembourser des emprunts de manière accélérée et de renforcer l'équipe afin de tenter de retrouver l'élite européenne.

"Nous réfléchissons déjà ensemble sur la manière dont nous pourrons renforcer notre stratégie visant à retrouver les plus hautes ambitions en matière de football pour nos équipes féminines et masculines, mais aussi pour vous, supporters, dont nous valorisons infiniment les attentes, assure Textor. (...) Jean-Michel Aulas et l’OL ont mis Lyon sur la carte du football mondial et c’est pour cela que nous sommes fiers d’être aujourd’hui à leurs côtés. (...) J’ai hâte de tous vous revoir à Lyon, de rencontrer les groupes de supporters et, tout particulièrement, de vibrer en regardant nos équipes jouer."

La vente avait été annoncée dès juillet dernier mais son bouclage a été repoussé à plusieurs reprises. Pendant ce temps, le début de saison de l'OL a été difficile, avec une huitième place au classement après 15 journées. Septuple champion de France dans les années 2000, le club rhodanien brille surtout ces dernières années par l'intermédiaire de son équipe féminine. Désormais, l'OL va entrer dans une galaxie déjà composée de Crystal Palace, Botafogo et le RWD Molenbeek, respectivement des clubs français, anglais, brésilien et belge, tous détenus par Eagle Football.