OL: Textor victime de menaces de mort depuis le transfert de Jeffinho

Les supporters de Botafogo n'ont visiblement pas digéré le départ de Jeffinho cet hiver. John Textor, qui détient le club brésilien et qui est le nouvel actionnaire de l'OL, assure avoir reçu des menaces de mort depuis ce transfert.

Des percées tranchantes balle au pied, des tentatives pleines d’audace, et même un but avant la pause. Son premier sous le maillot lyonnais. Pour sa première titularisation. Recruté blessé cet hiver, Jeffinho a régalé le Groupama Stadium mardi lors de la victoire contre Grenoble (2-1) en quarts de finale de la Coupe de France. S’il a dû céder sa place dès la mi-temps, la faute à un pépin physique, l'attaquant brésilien (23 ans) a marqué des points. Une prestation laissant entrevoir de belles promesses pour ce joueur débauché à Botafogo pour dix millions d’euros.

"J’ai dû changer mon numéro de téléphone"

Si les supporters lyonnais se réjouissent de ses débuts convaincants, ceux de son ancien club ont perdu le sourire depuis son départ. Ils en veulent à John Textor, propriétaire de Botafogo et nouvel actionnaire majoritaire de l’OL. A Rio de Janeiro, certains estiment que l’homme d’affaires américain les a trahis avec ce transfert. Dans une interview donnée mercredi au Financial Times, Textor révèle même avoir reçu des menaces de mort. "J’ai dû changer mon numéro de téléphone. Vous ne vous imaginez pas à quel point les choses peuvent changer rapidement", raconte-t-il, en écho à l’accueil qu’il a reçu lors de son arrivée à Botafogo l’an dernier. "Quand je descendais à Rio, j’étais traité comme un roi partout où j’allais", dit-il.

Il répond aussi à ceux qui estiment que le rachat de l’OL, une opération estimée à 800 millions d’euros, n’est pas une bonne affaire. "Seul un idiot" penserait qu’il a trop payé, selon ses mots. Quant au scepticisme des fans lyonnais, Textor assure ne pas être surpris. Ni déçu. "C’est facile pour les gens de dire que les Américains sont mauvais, qu’avoir plusieurs clubs est mauvais. Je comprends, les supporters ne me connaissent pas et ils ne connaissent pas mon cœur. Ils pensent que je suis un homme d’argent", conclut Textor, dont la holding qu'il a créée comprend maintenant quatre clubs : l’OL et Botafogo, donc, mais aussi Crystal Palace (Angleterre) et le RWD Molenbeek (Belgique).