Toulouse - Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Suite de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Parmi les 4 rencontres du multiplex, Toulouse accueille Lorient. Voyons l’heure et la chaîne pour pouvoir suivre ce match en direct.

Si Lorient s’affiche à la huitième position, le club breton compte déjà un match en moins. Lors de la deuxième journée, le club qui avait disposé de Rennes en ouverture, n’a pas pu accueillir Lyon, faute d’une pelouse impraticable. Pour cette troisième journée, Lorient se déplace donc à nouveau, du côté de Toulouse. De son côté, le TFC connaît un début de saison très encourageant pour un promu avec 4 points acquis sur les deux premiers matchs.

Lors de la première journée, Toulouse a fait match nul face à Nice avant de s’imposer largement (3-0) sur la pelouse de Troyes lors de la deuxième journée. A l’heure d’entamer cette nouvelle journée et ce match face à Lorient, Toulouse s’affiche à la quatrième place du classement. Dans la partie suivante de l’article, on revient avec vous sur l’heure et la chaîne de diffusion pour suivre en direct et dans les meilleures conditions ce match entre Toulouse et Lorient.

Si vous souhaitez suivre ce Toulouse – Lorient en direct, rendez-vous ce dimanche dès 15 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Pour le retour de la Ligue 1, Amazon Prime propose une offre sur son Pass Ligue 1 avec un prix de 89 euros pour la totalité de la saison. Une offre valide jusqu’au 28 août prochain inclus. Après cela, l’offre repassera au prix habituel de 99 euros pour la saison. Pour celles et ceux qui préfèrent la mensualisation, l’abonnement au Pass Ligue 1 est proposé à 12,99 euros par mois et sans engagement de durée. Grâce à cet abonnement, le souscripteur pourra suivre, à chaque journée, 80 % des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT en direct dont le multiplex de chaque division. A noter que l’abonnement au Pass Ligue 1 est exclusivement réservé aux abonnés à Amazon Prime, le programme de fidélité de la plateforme.

