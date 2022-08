OL: "Très adulte, très mature", "Il m’a surpris", Lepenant récolte les bons points après sa performance contre Ajaccio

Arrivé cet été en provenance de Caen, Johann Lepenant n’a pas tardé à se faire une place dans le onze concocté par Peter Bosz. Agé de 19 ans, le milieu de terrain a connu sa première titularisation en Ligue 1 face à Ajaccio et s’est montré serein dans l’entrejeu. En zone mixte, son entraineur et ses coéquipiers Alexandre Lacazette et Rémy Riou l'ont encensé.

L’Olympique Lyonnais pouvait craindre le pire en voyant un de ses meilleurs joueurs être écarté des terrains pour quelques semaines. En raison d’une entorse de la cheville, Maxence Caqueret n’était pas présent pour la reprise de la Ligue 1. Mais cette absence est l’occasion pour une nouvelle recrue de se montrer: Johann Lepenant (19 ans).

Arraché à Caen cet été pour un montant de 4,25 millions, le milieu de terrain a pu montrer ses qualités lors des matchs de présaison. Ce vendredi, le Français a eu la confiance de Peter Bosz et a débuté en tant que titulaire dans l’entrejeu face au promu Ajaccio (2-1). Serein dans l’entrejeu, malgré la sortie précipitée d’Houssem Aouar dû au carton rouge d’Anthony Lopes, Lepenant a rarement semblé être en difficulté.

À l’aise dans sa nouvelle équipe, le milieu a bluffé son entraîneur: "Quand tu n’es pas au courant qu’il était en Ligue 2 la saison dernière, tu peux penser qu’il joue à Lyon depuis 2-3 ans. Il est très adulte et très mature", a-t-il déclaré en zone mixte. Mais le Néerlandais refuse de s’enflammer pour autant: "Le problème avec les jeunes, c’est toujours de rester régulier. Mais il a au moins bien démarré."

Lacazette et Riou impressionnés par Lepenant

La performance de Lepenant n’a évidemment pas échappé à ses coéquipiers. Notamment son capitaine Alexandre Lacazette qui affirme avoir déjà "entendu parler" du joueur de 19 ans. "Ce soir, il m’a surpris et je pense que c’est son meilleur match. Ila réussi à se libérer et ça a été utile à l’équipe", a-t-il confié à l’issue de la rencontre.

S’il y a un élément dans l’effectif Lyonnais qui connait les qualités de Lepenant, c’est Rémy Riou. Coéquipier du Français à Caen, le gardien continue semaines après semaines à être impressionné par le talent et le sérieux du milieu: "Je le connais et je sais de quoi il est capable. Il m’épate de jour en jour. Le petit est génial, à l’écoute, respectueux et travail. Quand on est concentré et talentueux, on réussit dans la vie."

À voir si Lepenant saura garder sa place lorsque Caqueret sera de nouveau disponible. Pour Riou, les deux joueurs peuvent également être associés dans l’entrejeu: "Il faut voir avec le coach, ça va faire une sacrée concurrence mais ça peut aussi faire une belle complémentarité. C’est bien d’avoir dans l’effectif des très bons joueurs comme ça." En attendant, Lepenant a eu droit à un baptême de feu très prometteur pour la suite de la saison.