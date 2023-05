OL: "Tu ne vas pas manquer au football", le message cinglant de Ben Arfa après le départ d’Aulas

Alors que Jean-Michel Aulas a quitté ses fonctions de président de l'Olympique Lyonnais le 5 mai, Hatem Ben Arfa a glissé un violent tacle à son ex-président.

Hatem Ben Arfa dit au revoir à Jean-Michel Aulas. À sa manière. Alors que l’Olympique Lyonnais a officiellement annoncé que le dirigeant quittait ses fonctions de président après 36 ans à la tête du club rhodanien, l’ancien attaquant international français, formé à Lyon, a glissé un gros tacle à son ancien dirigeant.

"Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir", a lancé Ben Arfa dans une story Instagram accompagnée d'une photo d'Aulas.

L'épisode de son transfert à l'OM toujours pas digéré ?

Après deux ans au centre de formation de l’OL, Ben Arfa a effectué ses débuts professionnels sous la présidence d’Aulas. Les chemins des hommes se sont séparés en 2008 avec le départ de l’attaquant à l’OM. À l’époque, Lyon et Marseille avaient mis du temps avant de trouver un accord, le litige ayant dû être réglé lors d’une réunion entre Aulas et Pape Diouf (alors président de l’OM) au siège de la Ligue de football professionnel.

Est-ce à cause de cet épisode que Ben Arfa éprouve un certain ressentiment contre son ancien président ? Au cours d’un entretien à L’Equipe en avril 2019, celui qui est actuellement sans club avait refermé la porte à un retour à Lyon. "Pas possible, je ne pourrais pas travailler avec Aulas", avait-il alors clamé. Quatre ans plus tard, l’inimitié n’a pas disparu.