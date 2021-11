OL: "Une saison mitigée" pour le moment, selon Caqueret

Présent ce mardi dans Rothen s'enflamme, sur RMC, le milieu de l'OL Maxence Caqueret a jugé le début de saison de son équipe, au tiers de l'exercice 2021-2022. S'il est satisfait du contenu proposé, l'international Espoirs reconnaît que Lyon a perdu trop de points.

Il y a d'un côté ce changement de style, réel et intéressant, ces promesses de beau jeu, ces solides prestations contre Monaco (2-0) ou le PSG (défaite 2-1 sur le fil), et ce sans-faute en Ligue Europa, avec au passage quelques cartons. Et puis de l'autre, il y a de vraies contre-performances, contre Angers (défaite 3-0) ou Rennes dimanche soir (défaite 4-1), des fins de matchs frustrantes contre Clermont (3-3) ou Nice (défaite 3-2), et cette 7e place provisoire en Ligue 1, loin des attentes initiales.

Depuis l'été dernier et l'arrivée de Peter Bosz, l'OL fonctionne sur courant alternatif. Capable de très bonnes choses, capable aussi de s'effondrer. Et Maxence Caqueret aimerait changer cela.

"On produit du beau jeu, on est une bonne équipe, mais qui perd trop de points à mon goût, et qui prend trop de buts"

Invité ce mardi de "Rothen s'enflamme", sur RMC, le jeune milieu rhodanien (21 ans) a tenté de juger le début d'exercice de son équipe. "Je pense qu’on fait une saison mitigée, a-t-il reconnu. Un très bon début de Ligue Europa avec quatre victoires en quatre matchs, et en Ligue 1 on produit du beau jeu, on est une bonne équipe, mais qui perd trop de points à mon goût, et qui prend trop de buts. Il va falloir corriger cela sur nos prochains matchs."

L'OL en a-t-il la capacité? Pour Caqueret, assurément. Notamment grâce à l'apport du nouvel entraîneur. "Il a ramené quelque chose de nouveau, qui manquait je pense, estime-t-il. Cette culture de la gagne, cette envie de se battre ensemble. C’est quelque chose qu’on a retrouvé cette année, et c’est très important pour gagner des titres et des trophées. (…) Il faut nous laisser du temps, c’est encore récent. Il y a eu des améliorations, mais il manque encore de petites choses. Mais je pense qu’on est sur la bonne voie."