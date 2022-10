OM – Ajaccio : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Forts de leur victoire en Ligue des Champions, les Marseillais accueillent ce samedi l’AC Ajaccio pour la dixième journée de Ligue 1 Uber Eats. La rencontre se déroule à guichets fermés à l’Orange Vélodrome. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Ajaccio !

En ce début de saison, les Phocéens ont accumulé 23 points, avec 7 matchs gagnés et 2 matchs nuls. Tout comme le PSG et Lens, les hommes d’Igor Tudor n’ont perdu aucune rencontre de championnat.

En plus, les capacités défensives du club marseillais sont parmi les meilleures. Seuls 5 buts ont été encaissés en 9 matchs. En face, Ajaccio est lanterne rouge avec 4 points et 7 défaites. L’équipe corse a du mal à trouver ses marques, mais peut compter sur le retour de Leroy et Gonzalez pour les matchs à venir. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Ajaccio !

Ce samedi 8 octobre à 17 heures, retrouvez en direct le match OM – Ajaccio sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Les abonnés Amazon Prime peuvent souscrire l’offre d’abonnement saison Le Pass Ligue 1 au prix de 69 euros par an, ou l’offre mensuelle au prix de 12, 99 euros par mois, après 7 jours d’essai gratuit. Ainsi, vous accédez immédiatement à l’ensemble des émissions sportives diffusées, ainsi qu’à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats, en direct ou en replay. D’autre part, la chaîne Le Pass Ligue 1 vous permet de suivre les matchs joués à la même heure via un multiplex, présenté par Karim Bennani. Par ailleurs, en activant l’option “Stadium FX”, vous bénéficiez de l’ambiance du stade retransmise chez vous ! Enfin, Marina Lorenzo vous attend le dimanche soir à 19 heures pour retracer les temps forts et les meilleurs moments de la journée de championnat.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.