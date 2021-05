OM: Alvaro répond durement à Valbuena sur leur accrochage au Vélodrome

Après que Mathieu Valbuena a raconté ce lundi sur RMC un accrochage avec Alvaro en marge d’un match de Ligue des champions cette saison, le défenseur espagnol de l’OM lui a répondu sur les réseaux sociaux.

Il faudra surveiller le prochain duel entre Alvaro Gonzalez et Mathieu Valbuena, si l’OM et l’Olympiacos se recroisent à l’avenir en coupe d’Europe. Le 1er décembre dernier, le Français avait fait le voyage à Marseille avec son club grec, pour la 5e journée de Ligue des champions. De retour de blessure (claquage à une cuisse), il était trop juste pour jouer. Mais il avait quand même refoulé la pelouse du Vélodrome, où il a évolué de 2006 à 2014, la veille de la rencontre. Et était présent au stade le jour du match. Dans Top of the foot, ce lundi sur RMC, Mathieu Valbuena a raconté avoir croisé Alvaro au Vélodrome. Et ça s’était plutôt mal passé entre eux…

"Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m'insultant, a expliqué l’ancien Marseillais, consultant RMC, au sujet d’Alvaro. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football." Des propos qui n’ont pas échappé au défenseur espagnol de l’OM, qui lui a répondu sèchement sur Twitter. "Tu n'entres pas dans un vestiaire d'un club pour lequel tu n’as aucun respect et tu critiques ses joueurs après un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse".

Valbuena avait vu "peu d'âme" à l’OM

Alvaro contre-attaque donc en balançant que Mathieu Valbuena n’a "aucun respect" pour l’OM... Si son passage à l’OL avait provoqué la colère des supporters marseillais, l’actuel joueur de l’Olympiacos a depuis réaffirmé son profond attachement à l’OM, où il a écrit les plus belles pages de sa carrière, de Liverpool-OM en 2008 avec sa frappe lumineuse offrant la victoire à Anfield, à Dortmund-OM en 2012 avec son but de la victoire et de la qualification pour les 8es de finale.

Cette tension entre Mathieu Valbuena et Alvaro semble avoir pour origine l’analyse du Français sur l’OM après la victoire de l’Olympiacos lors de la 1ère journée de la Ligue des champions (1-0), en octobre dernier. "J'ai vu peu d'âme dans cette équipe. Je n'ai pas vu de personnalité, je n'ai pas vu d'entraide entre eux, je n'ai pas vu de leader, avait expliqué Mathieu Valbuena dans Top of the Foot. (…) J'ai senti un mal profond dans cette équipe. Je n'ai pas vraiment vu de révolte." Vu la saison de l’OM, sorti de la Ligue des champions avec une victoire et cinq défaites, encore à la peine dans la bataille pour la 5e place de Ligue 1, difficile de donner tort à Mathieu Valbuena.