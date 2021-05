OM: Thauvin privé du dernier match

Averti face à Saint-Etienne dimanche (1-0), Florian Thauvin sera suspendu pour le dernier match de l’OM cette saison. Il conclura donc son aventure à Marseille dimanche face à Angers avant de rejoindre les Tigres de Monterrey.

Il était le seul joueur marseillais sous la menace d’une suspension. Et il a craqué. Florian Thauvin a écopé d’un carton jaune à la 63e minute du match entre Saint-Etienne et l’OM (1-0) dimanche après avoir retenu le maillot de Denis Bouanga, dans le camp stéphanois. Un réflexe après une action que l’ailier avait lui-même initiée. Résultat: le milieu de terrain sera suspendu pour le dernier match de la saison à Metz pour accumulation de trois cartons jaunes lors des dix derniers matchs (après ceux récoltés face à Brest et Montpellier).

La faute de Thauvin sur Bouanga © Capture Canal+

La jaune de Thauvin © Capture Canal+

Il disputera donc sa dernière rencontre sous le maillot marseillais le week-end prochain face à Angers au Vélodrome (dimanche, 21h, 37e journée de Ligue 1). Une fin prématurée puisque l’ancien Bastiais s’est engagé avec le club mexicain des Tigres la semaine dernière. Libre en juin prochain, il rejoindra sa nouvelle équipe à la fin de son contrat en juin. Pour certains supporters, la manière dont Thauvin a été averti trahit sa volonté de mettre un terme plus rapidement à son aventure marseillaise. Des attaques qui semblent sévères au regard de la réaction dépitée du joueur après l’avertissement reçu. La semaine dernière, le joueur avait assuré les fans de sa motivation jusqu’à la fin de la saison.

"Les amis, ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir, avait-il écrit. Il nous reste trois matchs et une qualification européenne à aller chercher! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute." Celle-ci arrivera plus tôt que prévu. Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM, n’a pas été interrogé sur le cas spécifique de son joueur à l’issue de la rencontre. Le technicien argentin a simplement assuré ne pas sentir de relâchement chez certains joueurs.

"Evidemment, je suis convaincu de cela, on est toujours en relation quotidienne, a-t-il déclaré. Il peut y avoir des sensations et perspectives différentes selon les joueurs. Mais en tant qu’entraîneur, c’est de réunir tout cela vers un même objectif. On doit penser au club, rester compétitif et ne pas offrir 40 minutes à l’adversaire en raison de notre passivité."

La mise en garde de Sampaoli avant les derniers matchs

Relancé sur l’investissement de ses troupes, Sampaoli promet de faire des choix en fonction du degré de motivation de ses joueurs pour les deux derniers matchs pour décrocher la cinquième place, synonyme de qualification européenne. "Il y a une question de choix, de posture, a-t-il conclu. Il faut qu’on travaille pour qu’on puisse obtenir l’Europe l’année prochaine. Je suis responsable du collectif et je n’ai pas trouvé de réponse collective. Sur le plan individuel, est-ce une question d’envie? Tout ce que je cherche, ce sont des joueurs très concernés par ce maillot et le club. C’est ce qui guidera mes choix sur ces derniers matchs." Il aura une possibilité pour le dernier match sans Thauvin.