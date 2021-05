OM: amoureux de Marseille, Alvaro prolonge d'une saison

L'OM a annoncé ce vendredi matin la prolongation de contrat d'Alvaro Gonzalez pour une saison supplémentaire. Désormais lié avec le club phocéen jusqu'en juin 2024, le défenseur espagnol de 31 ans avait exprimé sa volonté de poursuivre son aventure dans une ville où il se "sent comme chez lui".

C'est une marque de confiance de l'OM envers Alvaro Gonzalez. Le club phocéen a annoncé ce vendredi matin la prolongation d'une saison de son défenseur espagnol de 31 ans, désormais lié avec le club jusqu'en juin 2024. Arrivé à l'été 2019 en provenance de Villarreal, d'abord en prêt avant l'option d'achat activée l'été dernier, Alvaro avait exprimé ces dernières semaines son envie de continuer l'aventure à Marseille.

J'ai beaucoup parlé avec le club, avec Pablo Longoria (NDLR, le président de l'OM), avec tous ceux qui sont ici. Je crois que ce sont mes dernières années au haut niveau, a déclaré Alvaro, à l'annonce de sa prolongation. Je crois qu'elles seront les plus importantes pour moi. Je me sens très bien, dans le meilleur moment de ma carrière. Je veux profiter de l'OM, de ce club. Ce sont peut-être les dernières années où je vais pouvoir donner mon meilleur, c'est pour ça que je veux retser à Marseille"

"Je me sens à Marseille comme chez moi"

Cette saison, Alvaro a participé à 40 matchs toutes compétitions confondues avec l'OM, pour 2 buts marqués. Jorge Sampaoli, arrivé en cours de saison à la tête de l'OM, s'est très souvent appuyé sur Alvaro en défense centrale, dans son système en 3-5-2. Le défenseur espagnol pourra ainsi apporter son expérience une année de plus à Marseille, qui aura une saison chargée l'an prochain, avec une participation en Ligue Europa, après la 5e place acquise lors de cette dernière saison de Ligue 1.

Après une saison mouvementée, des altercations avec Neymar aux incidents survenus à la Commanderie en janvier dernier, Alvaro avait confié à l'époque à Téléfoot qu'il ne "se cacherait jamais". "Cette année a été difficile pour trouver la motivation. Quand tu joues au Vélodrome quand il est plein, c'est totalement différent. J'ai dit à Pablo Longoria de me donner un an de plus pour en profiter de ces ambiances perdues, a confié ce vendredi Alvaro au site officiel du club. Je me sens à Marseille comme chez moi. Je crois que l'OM a changé ma vie. Au niveau de la langue, la mentalité. Il faut être un peu différent pour jouer ici. Tu sens que tout le monde est passionné ici. Si on donne un peu aux supporters, ils vont vous redonner le double ou le triple."

Quant aux ambitions sportives, même si l'OM s'est qualifié pour la Ligue Europa, Alvaro espère permettre à son club de retrouver les sommets. "Je l'ai déjà dit: l'OM a besoin de jouer la Ligue des champions. Ce n'est pas possible cette année mais je suis sûr qu'on va tout faire l'an prochain pour le faire et en profiter ensuite avec les supporters, est revenu Alvaro. Cette année, on a joué la Ligue des champions sans les supporters et c'était un peu bizarre."