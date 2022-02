OM-Angers: après son triplé, Milik raconte sa dure semaine entre doutes et critiques

Arkadiusz Milik est reparti avec le ballon du match entre l'OM et Angers (5-2) ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Auteur d'un triplé, le Polonais a su répondre aux critiques et au coup de pression de son entraîneur Jorge Sampaoli.

Il a beaucoup cogité, s'est remis en question et a répondu de la plus belle des manières: Arkadiusz Milik a signé un triplé ce vendredi soir, pour la folle victoire de l'OM contre Angers au Vélodrome (5-2), en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Une petite revanche, notamment après le coup de pression de Jorge Sampaoli.

"La semaine ne fut pas simple pour moi, particulièrement sur le plan mental"

"C'est étrange, on ne s'attendait pas à encaisser deux buts et à courir après pour avoir ce résultat. Ce fut une soirée fantastique pour nous, je suis heureux du triplé. La semaine ne fut pas simple pour moi, particulièrement sur le plan mental, mais je suis heureux d'avoir inscrit un triplé. On a gagné. C'est une bonne soirée", résume l'attaquant polonais sur Amazon après la rencontre.

Jeudi, son coach ne lui avait pas fait de cadeau face à la presse, assumant des choix sans état d'âme, pour l'équipe: "Aujourd'hui, celui qui est le meilleur joue", avait simplement déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse, concernant le passage de son attaquant sur le banc. Ce vendredi, Arek Milik était titulaire, aux côtés de Cédric Bakambu, arrivé cet hiver.

"La semaine prochaine, on a un autre match et tout le monde aura oublié"

"Les attentes sont toujours énormes ici, à Marseille, reconnaît Milik sur Amazon ce vendredi. Quel que soit le club, les attentes sont toujours grandes quand vous jouez attaquant. Et elles le sont quand parfois vous ne marquez pas. Il faut toujours continuer à marquer. La semaine prochaine, on a un autre match et tout le monde aura oublié celui-là. Dès demain, on va penser au prochain match. On a marqué des buts en équipe, je suis très content de la façon dont j'ai joué et de mes buts et je continue."

Marseille se rend à Nice en quart de finale de Coupe de France mercredi soir puis à Metz le dimanche 13 février, pour la 24e journée de championnat. Avec un Milik remonté à bloc.