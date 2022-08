OM: après les tensions, une réunion prévue ce mardi entre Tudor et les joueurs

Après une pré-saison chaotique et plusieurs crispations en interne, notamment sur le management du nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor, une réunion est prévue ce mardi entre le Croate, le staff et les joueurs selon l'Equipe et la Provence.

Du côté de la Commanderie, le temps n'est pas encore à la crise. Pourtant, plusieurs signaux laissent poindre d'une tension latente au sein de l'Olympique de Marseille, et cela alors que l'exercice 2022-2023 de Ligue 1 n'a pas encore commencé. Et depuis la déroute - moins par l'ampleur du score que par la manière, notamment en première période - contre Milan au Vélodrome (0-2), un homme est particulièrement pointé du doigt : Igor Tudor.

Direct, autoritaire et parfois cassant, Tudor questionné sur ses méthodes

Intronisé nouvel entraîneur de l'OM le 2 juillet dernier, le Croate de 44 ans semble déjà sur la sellette seulement un mois plus tard. En coulisses, son discours trop direct et cassant envers ses joueurs ne passe pas vraiment. Après une première altercation avec le milieu brésilien Gerson, Tudor s'en est pris également au latéral gauche Jordan Amavi qui a, lui, été écarté du groupe. Des méthodes qui contrastent avec son prédécesseur, le sanguin Jorge Sampaoli qui, à la petite différence près, montrait une proximité beaucoup plus prononcée avec ses hommes.

"Là ce n’est pas un changement d’entraîneur habituel ou traditionnel qui est viré parce que les joueurs, les supporters et les journalistes ne le veulent plus. Là c’est un entraîneur qui est parti de lui-même, et qui laisse un groupe habitué à certaines choses bien précises" résumait Rolland Courbis dans l'After Foot sur RMC lundi soir.

Réunion prévue entre Tudor et ses joueurs ce mardi

Ce changement de management, de pédagogie et d'expression dans la forme - le Croate ne s'embarassant pas sur les manières - a surpris les principaux intéressés en interne. Au point de faire vaciller tout un collectif à quelques jours seulement de la reprise du championnat face à Reims dimanche soir (20h45). À l'initiative du capitaine Dimitri Payet, les Olympiens ont demandé un entretien avec leur président, Pablo Longoria, ainsi qu'avec leur coach. Finalement, comme l'évoquent la Provence et l'Equipe ce mardi, c'est bien Igor Tudor qui va s'entretenir avec son groupe ce mardi lors d'une réunion, au lendemain d'un jour de repos accordé à ses joueurs.

Va-t-on assister à une véritable mise à plat des différents problèmes en interne, mais aussi des manques observés tout au long de cette pré-saison sur la pelouse, où le bilan famélique de l'OM (une victoire, un nul et trois défaites) n'a rassuré personne ? Pablo Longoria peut-il prendre la décision de clôturer en si peu de temps le chapitre Tudor, alors même que lui et le directeur sportif du club, Javier Ribalta, sont à l'initiative de sa venue ? C'est un scénario à la dramaturgie réelle qui semble s'écrire en plein été dans la cité phocéenne. Reste à voir quel en sera le dénouement.