OM: "Arrêtons de toujours protéger les joueurs!", le cri du cœur d'Eric Di Meco

Eric Di Meco regrette la fin de saison de l'OM, qui a dû se contenter de la troisième place de la Ligue 1, loin derrière le RC Lens. Il estime que les joueurs sont les premiers responsables.

Trois défaites lors des trois dernières journées. Une troisième place à onze points du RC Lens. Pour Marseille, la fin de saison a été compliquée. Et ça n’a pas vraiment plu à Pablo Longoria.

"Longoria a senti le relâchement"

"Il y a eu une perte d'humilité après un moment très positif, certains se sont sentis dans le confort, a regretté lundi le président de l’OM lors d’une conférence de presse. Et si tu perds l'humilité... J'ai d'ailleurs été le premier touché par ça. Mais perdre la dimension de la réalité, c'est une grande faute. (…) On a vécu quatre dernières semaines pas acceptables. Mas ça aidera à prendre des décisions. Pour moi, la fin de saison n'est pas plaisante. C'est étonnant, mais ça aura des conséquences."

Un avis partagé par notre consultant RMC Sport Eric Di Meco. "Le constat du président s’avère juste, a réagi l’ancien défenseur marseillais jeudi dans le Super Moscato Show. Le relâchement, c’est quand tu ne fais plus les efforts et que tu n’es plus performant. On est obligé de faire le constat que le mois de mai n’a pas été bon. Longoria a senti ce relâchement. Si son constat c’est que certains joueurs n’ont pas été au niveau à un moment, il doit leur demander des comptes."

Super Moscato Show en direct de Bayonne du 8 juin - 15h/16h 38:19

A ses yeux, il est grand temps que les joueurs fassent leur autocritique. "Les joueurs sont les principaux responsables, des bons comme des mauvais résultats, a appuyé Di Meco. Pour rendre des comptes quand ça marche moins bien, il n’y a plus personne. Longoria, lui, dit qu’ils n’ont peut-être pas assumé leur statut. S’il fait le ménage parce que certains mecs ont montré leurs limites psychologiques, il est dans son rôle. Arrêtons de toujours protéger les joueurs!"