OM: Longoria donne des détails sur le profil du prochain coach… et reste très évasif sur Zidane et Galtier

À la recherche d’un nouveau coach après le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria a donné quelques précisions sur le profil recherché et le timing de sa nomination. Également interrogé sur une potentielle arrivée de Zinédine Zidane et Christophe Galtier, le président de l’OM s’est contenté d’une réponse évasive.

L’OM débute l'intersaison sans avoir de coach sur son banc. La semaine passée, juste avant la 38e et dernière journée de Ligue 1, le club phocéen a officialisé le départ d’Igor Tudor. Moins d’un an après la nomination du Croate, les dirigeants doivent donc de nouveau se mettre à la recherche d’un nouveau technicien.

Longoria confirme "des contacts" avec des coachs

Présent en conférence de presse ce lundi pour dresser le bilan de la saison, Pablo Longoria a donné quelques détails sur le profil ciblé pour succéder à Tudor. "ll y a des contacts (avec des coachs, ndlr) oui, c'est normal, a d’abord indiqué le dirigeant espagno. L'important, c'est de bien établir son profil et de bien connaître le coach. Il y a des styles qui ne collent pas avec Marseille. Le style doit être clair. On doit faire du Vélodrome une force. On doit donc jouer d'une façon qui plaît à notre public qui est passionnée. Avec du jeu offensif."

Au sujet du timing de la nomination, Longoria est resté plutôt flou. "Difficile de donner une date. Plus tôt on l'a, mieux c'est, a-t-il clamé. Mais on ne doit pas tomber dans la précipitation. Il faut trouver le bon profil, l'envie, la personnalité et le jeu qui s'adapte à ce qu'on veut proposer. Doit-il parler français ? Le langage du foot est universel. C'est un plus de parler français. Je ne vais plus accepter le fait qu'un coach ne parle pas français à la fin de la saison. C'est un respect de l'institution, de la culture."

Longoria flou sur les profils de Zidane et Galtier

Longoria a également été interrogé sur la probabilité de voir Zinédine Zidane ou Christophe Galtier sur la Canebière. Le premier est libre de tout contrat tandis que le second ne devrait pas tarder à l’être, son avenir à la tête du PSG étant d’ores et déjà scellé.

"Parler des profils individuels maintenant serait un manque de respect de notre côté et ça compliquerait les choses pour tous les concernés, a répondu Longoria au sujet des deux entraîneurs, tous les deux nés à Marseille. Les discussions avec un entraîneur doivent rester dans le domaine privé, c'est un code primaire du football, ça ne doit jamais sortir." Libre aux supporters de l’OM et aux observateurs d'interpréter les propos de Longoria comme ils le souhaitent.