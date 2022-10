OM: "Aucun problème", Veretout dédramatise le coup de chaud avec Pau Lopez face au PSG

Présent en conférence de presse ce jeudi à deux jours d'OM-Lens, Jordan Veretout a évoqué sa petite brouille - très vite arrangée - lors de PSG-OM (1-0) avec son portier Pau Lopez. Tout est déjà oublié entre les deux coéquipiers.

PSG-OM, dimanche. On joue la 44e minute du Classique quand Pau Lopez, après une frappe de Kylian Mbappé envolée dans les tribunes du Parc, s'en prend verbalement à Jordan Veretout. Le portier espagnol est alors très remonté contre son coéquipier. Il semble se plaindre que les Marseillais n'aient pas fait faute sur cette action, acceptant de subir une contre-attaque dangereuse alors qu'il manquait un joueur sur le terrain.

Tensions entre Pau Lopez et Jordan Veretout lors de PSG-OM, le 16 octobre 2022 © Capture écran Amazon

"Pau est un très bon ami"

Cet épisode intervient en effet juste après la blessure d'Eric Bailly, contraint de céder sa place, et alors que son remplaçant Samuel Gigot n'a pas encore pu entrer en jeu. En conférence de presse ce jeudi, à deux jours d’affronter le RC Lens pour la 12e journée de Ligue 1, Veretout est revenu sur cette séquence.

"Je n'ai aucun problème avec Pau. A la mi-temps c'était déjà fini. Parfois, ça fait du bien de se faire remonter les bretelles. On est là pour le même objectif, il faut savoir se le dire quand ça ne va pas. Il me demandait d'être plus au marquage de Neymar au début de l'action. Ce n’est rien d'extraordinaire. Pau est un très bon ami, il n'y a pas de problème", a expliqué l’international français.

Aucun problème, donc, entre les deux Marseillais, qui se connaissent bien pour avoir évolué ensemble du côté de la Roma avant de rejoindre l’OM.