OM: Bakambu explique pourquoi il a dit oui à Longoria et rassure sur sa forme

Au lendemain de sa signature à Marseille pour deux ans et demi, Cédric Bakambu a été présenté aux médias ce vendredi. L'attaquant congolais, qui a tenu à rappeler son surnom ("Bakagoal"), n'a éludé aucune question.

"Vous savez comment on m'appelle à Kinshasa ? On m'appelle Bakagoal ! C'est le surnom qui m'a suivi tout au long de ma carrière." Nouvelle recrue de l'OM, Cédric Bakambu a tout de suite annoncé la couleur ce vendredi lors de sa présentation à la presse. A 30 ans, l'ex-attaquant de Villarreal était libre depuis le 31 décembre et la fin de son aventure avec le club chinois du Beijing Guoan. Il a signé un contrat portant jusqu'en juin 2024.

"Je sais ce que représente Marseille, ici en France, mais aussi en Afrique, car je suis Congolais. Il y a une grosse ferveur autour de ce club. Le discours du président m'a plu, on se connait depuis pas mal d'années. Après avoir échangé avec le coach, le président, mes représentants et ma famille, j'ai pris cette décision", a-t-il expliqué pour justifier son choix de venir à Marseille. Fan du joueur, Pablo Longoria l'avait déjà repéré lors de ses années sochaliennes. Et il sait que Bakambu a cette capacité d'adaptation qui peut lui permettre de vite comprendre la philosophie de jeu de Jorge Sampaoli.

Pas effrayé par la pression marseillaise

Avant-centre mobile, capable d'évoluer à plusieurs postes, l'ancien international français des moins de 19 ans se considère comme "un attaquant rapide, qui aime la profondeur, la verticalité". "Des défauts, on en a tous. J'ai quelques points à travailler, je ne suis pas le meilleur attaquant du monde, mais j'espère apporter toutes mes qualités au profit du collectif. (...) J'ai échangé avec le coach, à deux reprises. Comme je lui ai dit, peu importe la position, le plus important est que l'équipe performe. Je vais jouer à fond, mettre mes capacités au bien du collectif", a-t-il insisté.

S'il n'a plus joué en club depuis le mois d'août (son dernier match en sélection remonte à novembre, ndlr), il a tenu à rassurer les supporters marseillais sur sa condition physique. "Je suis un joueur de foot professionnel, je me suis entretenu, j'ai gardé la forme et j'ai un très beau staff qui s'occupe de moi aujourd'hui", a-t-il fait savoir. Il n'a pas échappé non plus aux questions sur son passé francilien. "Est-ce que le PSG est mon club de coeur ? Tout le monde sait que je suis né à Vitry-sur-Seine, aujourd'hui je suis un joueur de l'OM, je suis content. La pression ? Ça m'a suivi toute ma carrière, j'aime la pression, ça nous fait avancer. Je suis fier de porter mes nouvelles couleurs", a-t-il répondu.

Celui qui a choisi de porter le numéro 13 ("Hier, on était le 13, on est dans le 13... J'ai dit let's go, je suis un joueur d'instinct!") devra patienter encore un peu avant de faire ses débuts avec l'OM. Son contrat n'ayant pas encore été homologué par la Ligue de football professionnel, il manquera dimanche le choc contre Lille en clôture de la 21e journée de Ligue 1.