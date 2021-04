OM: Balerdi vote Manchester City pour la demi-finale contre le PSG

Leonardo Balerdi a été invité à se prononcer sur la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City. En bon Marseillais, l'Argentin a évidemment choisi les Sky Blues.

Leonardo Balerdi n'est à l'OM que depuis l'été dernier, mais il a déjà intégré les bases. Ce jeudi, à deux jours du match de Marseille contre Lorient (33e journée de Ligue 1, samedi à 17 heures), le défenseur argentin était présent en conférence de presse pour répondre aux journalistes. Au lendemain de la fin des quarts de finale de la Ligue des champions, qui ont vu Manchester City rejoindre le Paris Saint-Germain dans le dernier carré, l'actualité européenne s'est forcément invitée dans les questions.

Son équipe ayant affronté trois fois le PSG (deux fois en championnat et une fois lors du Trophée des champions) et deux fois Manchester City (phase de groupe de la Ligue des champions), Leonardo Balerdi est parfaitement bien placé pour juger cette confrontation. Quand un journaliste lui demande son favori entre Parisiens et Cityzens, la réponse de l'Argentin fuse : "J'espère Manchester City." Pourquoi ? "Tu as compris", rétorque Balerdi au journaliste, le tout dans un très large sourire.

L'OM battu deux fois séchèment par City en Ligue des champions

L'Argentin et l'OM ont connu des fortunes diverses contre les deux demi-finalistes de la Ligue des champions. S'ils ont réussi à réaliser l'exploit en l'emportant sur la pelouse du Parc des Princes en septembre dernier (1-0), ils ont ensuite dû s'incliner lors du Trophée des champions en janvier (2-1) puis pour le match retour de championnat en février au Vélodrome (2-0). Contre City en C1, que ce soit à domicile ou à l'Etihad Stadium, les Phocéens n'avaient jamais existé et s'étaient à chaque fois inclinés 3-0.

Ce jeudi, Leonardo Balerdi, prêté pour un an par Dortmund, a également fait part de son envie de rester à l'OM la saison prochaine. "Je me sens bien ici, c'est un peu comme l'Argentine, je me sens comme à la maison. On a commencé à parler de la saison prochaine. Je suis à l'aise avec ça. Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de Dortmund. Mais oui, j'aimerais continuer ici." Il fait en tout cas tout pour se faire adopter du peuple olympien.