OM: Balerdi aimerait rester, des discussions sont en cours

Prêté pour un an par Dortmund, Leonardo Balerdi souhaite rester à Marseille. Il l’a confié jeudi en conférence de presse. Des discussions sont en cours avec le club allemand. L’option d’achat est estimée autour de 14 millions d’euros.

En conférence de presse avant la réception de Lorient samedi (17 heures), Leonardo Balerdi a été interrogé sur son avenir. Sera-t-il à l’OM la saison prochaine? "Je me sens bien ici, c'est un peu comme l'Argentine, je me sens comme à la maison. On a commencé à parler de la saison prochaine. Je suis à l'aise avec ça", a-t-il d’abord déclaré, avant d’ajouter: "Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de Dortmund. Mais oui, j'aimerais continuer ici". "L'OM est le plus grand club de France. C'est un club où on a plus de pression que les autres clubs et les joueurs doivent être conscients de ça", a également dit l’Argentin.

L’arrivée de Sampaoli a changé la donne

Le jeune défenseur de 22 ans est arrivé Marseille en juillet dernier pour un prêt d’un an. A Dortmund depuis 2019, l’Argentin n’avait disputé que huit matchs avec le club allemand et ne rentrait plus dans les plans de Lucien Favre. Il est sous contrat avec le Borussia jusqu’en juin 2023. L’option d’achat est estimée autour de 14 millions d’euros. Un montant jugé trop élevé par l’OM qui devrait donc négocier pour revoir le prix du transfert à la baisse ou pour envisager une solution alternative, comme un nouveau prêt.

L’arrivée de Jorge Sampaoli a changé la donne pour Leonardo Balerdi. "Ça m'a bénéficié en terme de temps de jeu. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de confiance", a-t-il reconnu. Jorge Sampaoli a "une philosophie très claire. Il a déjà mis en place un changement d'idée, un changement d'image. A chaque entraînement, on essaye de progresser et c'est de plus en plus clair. On progresse pour jouer comme il le veut", a-t-il également lancé.