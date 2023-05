OM: Benoît Payan capo d'un soir au Vélodrome ? Le maire de Marseille assume face aux critiques

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a justifié sa présence en tribunes samedi dernier, aux côtés des South Winners, lors de la défaite face à Brest (1-2).

La séquence avait de quoi surprendre. Personne ne s’attendait vraiment à observer le maire de Marseille Benoît Payan haranguer les supporters au Vélodrome tel un capo samedi soir, chantant devant les South Winners avec une écharpe du groupe autour du bras. Cela valait-il pour autant que les élus d’opposition de la ville s’y attardent ?

Les opposants à l’édile de la cité phocéenne lui ont reproché ces derniers jours de "sombrer dans le ridicule" pour faire oublier son bilan à la tête d’une ville qui, selon le député Renaissance Lionel Royer-Perreaut, également président du groupe municipal Ensemble pour les Marseillais, sombre elle aussi "chaque jour un peu plus".

"Ça ne me fait ni chaud ni froid, rétorque Benoît Payan dans les colonnes de La Provence. Je suis supporter de l'OM, que ça plaise à la droite ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé en virage ? Oh la la, ironise-t-il. Je ne comprends pas bien ce qu'ils veulent..." Benoît Payan assume totalement cette initiative, et revendique son attachement au Vélodrome, le stade qu’il fréquente "depuis que j’ai six ans": "J'y vais comme je veux, en costume ou avec une écharpe des SW autour du cou. Et comme je préfère voir un match en virage..."

Le Vélodrome est un terrain d’affrontement et d’influence politique exploité par les hommes et femmes politiques de la région. Et de ce point de vue, la concurrence existe, incarnée notamment par Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur. L'ancienne et éphémère maire de la ville, désormais première adjointe Michèle Rubirola (EELV) était elle aussi présente au stade samedi.

"Merci au fabuleux public qui tout au long du match a porté notre club de cœur.J'aurais aimé que nos joueurs mettent autant d'ardeur, de passion, de fougue à défendre les couleurs de notre ville. Ils n'ont pas été à la hauteur de l'amour que le public leur donne l'OM", a-t-elle tweeté, adressant au passage un tacle à l'équipe, une nouvelle fois battue à domicile.