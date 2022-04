OM: les South Winners vont rendre hommage à Bernard Tapie avant le choc contre l'OL

Les South Winners, qui ont vu le jour en avril 1987, célèbrent leurs 35 ans à l'occasion de "l'Olympico" entre l'OM et l'OL en Ligue 1. Avant de faire la fête au Vélodrome, dimanche, le groupe de supporters marseillais va rendre hommage à Bernard Tapie.

Pour célébrer les 35 ans des South Winners 1987, les 7.800 adhérents ou abonnés du mythique groupe de supporters de l'Olympique de Marseille vont se recueillir pour le "Boss" avant de faire la fête au Vélodrome pour le choc de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais. Dans la journée de ce dimanche 1er mai, un rassemblement est prévu à partir de 16 heures au cimetière de Mazargues pour rendre hommage à Bernard Tapie. Une plaque commémorative y sera posée, près de sept mois après la mort à 78 ans de l'ancien président du club phocéen.

Un concert le 28 mai

Les supporters se rendront ensuite au Vélodrome, où de nombreuses animations sont prévues dans le virage Sud. "Nous vous demandons d'entrer dans la tribune dès l'ouverture des portes et de respecter rigoureusement les consignes qui vous seront données à travers un tract explicatif et via nos capos", écrit le SW87 à l'attention de ses membres.

Avant ces événements de dimanche, des festivités sont prévues dès la soirée de samedi (20h) sous l'ombrière du Vieux-Port. La célébration ne se limite pas à ce week-end. "Pour finir en beauté", un concert avec plusieurs artistes marseillais est prévu le 28 mai au parc Chanot. Ce rendez-vous sera gratuit pour les adhérents.