OM: la colère de Rongier après la nouvelle défaite au Vélodrome

Encore battus à domicile ce samedi, cette fois-ci par Brest (2-1), les Marseillais terminent le championnat 3es, obligés de passer par les barrages pour se qualifier en Ligue des champions. Un bilan - surtout au Vélodrome - qui attriste Valentin Rongier en zone mixte.

"Je n'arrive pas à trouver les mots." Après une nouvelle défaite à domicile samedi face à Brest (défaite 2-1), Valentin Rongier est revenu sur la saison de l'Olympique de Marseille avec beaucoup d'amertume. Le milieu de terrain marseillais estime que l'équipe n'a pas "été à la hauteur", "comme plusieurs fois cette saison à domicile".

"C'est à nous de nous regarder dans un miroir"

Interrogé en zone mixte sur cette défaite à la maison, la cinquième de la saison en championnat, Valentin Rongier en perd ses mots: "Il n’y a pas d’explication à donner, si ce n'est qu’on n'a pas été à la hauteur ce soir, comme plusieurs fois cette saison à domicile. Ce n’est pas normal. D’autant plus que les supporters ont été parfaits toute la saison, avec ce qu’il y avait comme enjeux aujourd’hui c’était au moins leur offrir cette victoire pour que la fête soit encore plus belle car ils ont mis le feu à la ville mais on n'a même pas été capable de faire ça."

"Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ouais je suis énervé, je suis touché car on n’a pas le droit de faire ça … Je n’arrive pas à trouver les mots. (...) C'est surement un tout, maintenant on finit troisième, il reste un match. On se doit de bien terminer la saison, on aurait aimé faire autrement ce soir. Il y aura des barrages à jouer, avec le coeur, ou plus si vous voyez ce que je veux dire, pour offrir la Ligue des champions à tout le monde, parce que le club le mérite. (...) Je suis énervé pour nous, pour les supporters, mais c'est à nous de nous regarder dans un miroir."

"On est à notre place", assure Tudor

En conférence de presse, son coach Igor Tudor s'est voulu lui plus optimiste et s'il est "déçu" de la défaite face à Brest ce samedi il se dit "fier et heureux" de la saison écoulée: "À chaud, je suis un peu énervé et triste, mais l’analyse que je peux faire, c’est que je suis fier, car il y a beaucoup de positif cette saison. Je pense qu’on a tiré le maximum de cette équipe. On a proposé un bon football, on a fait une belle Ligue des champions, les matchs en Coupe contre le PSG et Rennes ont été merveilleux mais c’est vrai qu’on est sorti sur un match à un moment négatif. Je pense qu’on a fait de bons résultats, une bonne saison. J’en suis très satisfait."

"En ce qui concerne l’effectif, on en a déjà un peu parlé, mais je pense que c’est un effectif de qualité avec des joueurs qui ont poussé et donné le maximum. C’est vrai que j’aurais espéré qu’on soit un peu plus haut dans le classement, mais je pense qu’on est à notre place. On a mis derrière nous de grosses équipes comme Rennes, Monaco, Lille, Lyon, Nice, il ne faut pas l’oublier. C’est un championnat qui est très difficile. On lutte sur tous les matchs donc je pense qu’on méritait cette 3e place."