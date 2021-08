OM-Bordeaux: une personne interpellée après un "fight" entre ultras

Selon le quotidien La Provence ce mardi, une bagarre entre supporters marseillais et bordelais a éclaté dimanche soir, quelques instants avant la rencontre comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. Un homme a été interpellé et devrait être prochainement convoqué par la justice, risquant une interdiction de stade.

Le public marseillais était de retour au Stade Vélodrome ce dimanche, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, où l'OM a concédé le nul face aux Girondins de Bordeaux (2-2). Mais quelques instants avant le coup d'envoi, un "fight" entre ultras des deux équipes, a éclaté aux abords de l'enceinte, comme le rapporte le quotidien La Provence ce mardi.

Le suspect risque une interdiction de stade

Cette bataille rangée entre supporters marseillais et bordelais a surpris les passants et autres supporters, qui se trouvaient à proximité et se rendaient en direction du Vélodrome. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les ultras, aux alentours de 20h20.

Toujour selon le quotidien phocéen, un supporter de 23 ans a aussi été interpellé. Il a été ensuite menotté puis placé en garde à vue. Les forces de l'ordre l'ont surpris en train de jeter divers projectiles et une barrière de sécurité en direction des supporters sadversaires.

Pour le suspect, qui risque une convocation devant la justice pour violence volontaire, il pourrait être interdit de stade. Pour la 3e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45), l'OM se déplacera à Nice. Puis, les supporters pourront retrouver le Vélodrome et l'équipe de Jorge Sampaoli samedi 28 août, avec la réception de Saint-Etienne.