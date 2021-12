OM-Brest: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue 1

L’OM accueille Brest ce samedi à 17h au stade Vélodrome, un match comptant pour la 17e journée de Ligue 1.

La passe de trois pour l’OM ? Le club marseillais a l’occasion de signer ce samedi une troisième victoire en une semaine. Après avoir dominé, sans éclat, Troyes (1-0) dimanche puis Nantes (0-1) mercredi à la Beaujoire, les joueurs de Jorge Sampaoli accueillent Brest ce samedi au stade Vélodrome. Ce match de la 17e journée de Ligue 1 sera diffusé en direct à 17h sur Amazon Prime Vidéo et bien sûr à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

L'impressionnante série brestoise

Avec un match en moins au classement (celui face à l'OL), l’équipe phocéenne, deuxième de Ligue 1, a l’occasion de consolider son statut de dauphin du PSG avec une 3e victoire de rang face au club du Finistère. Elle devra pour cela se méfier d’une formation qui a le vent dans le dos. Brest, qui est la seule équipe des cinq principaux championnats à avoir marqué à tous les matchs, reste sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives. Et un bond en avant au classement (Brest est passé de la 20e à la 11e place).

Avec ou sans Payet et Under ?

La tâche des Olympiens s’annonce d’autant plus délicate que l’OM pourrait devoir composer sans Dimitri Payet et Cengiz Under. Si les deux joueurs figurent dans le groupe de Sampaoli, ils sont incertains. "Dimitri ne s'est pas entraîné ce matin (vendredi) parce qu'il n'a pas récupéré totalement, a indiqué le coach argentin en conférence de presse. Il reste sur deux matchs à une très haute intensité, on n'a pas voulu prendre de risque, donc il est resté en salle. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s'il sera disponible pour Brest." Cengiz Under, blessé au dos, n’a plus rejoué depuis le 7 novembre face à Metz (0-0).