OM: Payet et Under dans le groupe contre Brest mais toujours incertains

Dimitri Payet et Cengiz Under figurent dans le groupe marseillais pour le match de la 17e journée de Ligue 1 contre Brest ce samedi. Le milieu offensif français et le Turc devront passer de nouveaux tests avant de potentiellement participer à la rencontre.

Encore décisif sur le but de Gerson mercredi contre Nantes (1-0), Dimitri Payet semble indispensable à l’OM cette saison. Mais la participation du meneur de jeu au match contre Brest ce samedi reste incertaine.

Si Jorge Sampaoli a laissé plané le doute sur la présence de son meilleur atout offensif face à la presse, le Réunionnais figure bien dans le groupe communiqué ce vendredi soir par le club phocéen.

Auteur de six buts et autant de passes décisives en douze apparitions dans en Ligue 1, l’absence de Dimitri Payet face à Brest constituerait un coup dur pour l’équipe marseillaise. Mais pour l’heure, l’espoir reste de mise.

"Il ne s'est pas entraîné ce matin parce qu'il n'a pas récupéré totalement. Il reste sur deux matchs à une très haute intensité, on n'a pas voulu prendre de risque, donc il est resté en salle aujourd'hui, a estimé Jorge Sampaoli en conférence de presse à la veille du duel contre Brest. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s'il sera disponible pour Brest. Payet est un joueur indispensable pour nous, on a un contrôle différent des matchs quand il est là. On n'a pas encore su le remplacer quand il n'est pas là, mais il va falloir s'améliorer sur ce point, car il ne peut pas jouer tout le temps. On verra contre Brest, ça va dépendre de comment il se sent dans les prochaines heures."

Tests samedi pour Payet et Under

Egalement présent parmi les 21 joueurs convoqués pour la réception des Pirates au Vélodrome lors de la 17e journée de L1, Cengiz Under effectue son retour après plusieurs semaines d’absence. Touché au dos en marge de la dernière trêve internationale, le Turc n’a plus joué depuis le nul contre Metz (0-0), le 7 novembre.

"Under a repris avec le groupe, on espère qu'il sera là demain mais ce n'est pas encore sûr, a encore indiqué Jorge Sampaoli à l’attention des journalistes. Ce sont plusieurs inconvénients liés aux matchs qui s'enchainent. Et puis on doit être attentifs aux données sur les futures blessures, qui peuvent se produire."

Pour l’ailier prêté par la Roma, comme pour Dimitri Payet, leur présence dans le groupe marseillais ne suppose pas nécessairement leur participation à la rencontre. Selon les informations de RMC Sport, les deux joueurs effectueront un test ce samedi pour valider leur présence sur la feuille de match. Du côté des absents, Bamba Dieng est forfait en raison d’une blessure au genou.