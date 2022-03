OM: "C'est contre-productif", Di Meco regrette la gestion du cas Alvaro

Comme expliqué par RMC Sport, l'histoire entre Alvaro Gonzalez et l'OM pourrait se terminer par une rupture pure et simple de contrat. Une issue que peine à comprendre notre consultant Eric Di Meco. "Ça peut donner une mauvaise image", estime-t-il.

Il a sans doute joué son dernier match avec l’OM contre Qarabag, le 17 février dernier, en Ligue Europa Conference. Comme annoncé par RMC Sport, Alvaro Gonzalez ne devrait plus évoluer sous le maillot marseillais. Jorge Sampaoli ne souhaite pas réintégrer le défenseur de 32 ans, reparti en Espagne ces derniers jours et qui pourrait quitter le club via une rupture pure et simple de son contrat. Ses représentants et la direction de l’OM négocient actuellement les indemnités susceptibles de lui revenir.

Pour Eric Di Meco, la fin de cette histoire est aussi surprenante que regrettable sur certains points. "Alvaro a une bonne image à Marseille. On avait compris que ce n’était pas le joueur de l’année. Mais il a montré des valeurs de combativité et d’amour du club. Je suis un peu perturbé par rapport à ce qui se dit sur les rumeurs du vestiaire. Il y a deux solutions. Soit Sampaoli est parano, soit c’est vrai et dans ce cas je serais déçu. Je trouve que c’est un peu dommage cette fin", a réagi l’ancien défenseur de l’OM ce jeudi dans le Super Moscato Show sur RMC.

"Ça peut donner une mauvaise image"

"Je respecte le fait qu’il n’entre pas dans les plans du coach, mais ça fait plusieurs fois que l’OM se comporte moyennement avec certains joueurs. Je trouve ça pas terrible, et contre-productif à long terme. Au moment de recruter des joueurs, ça peut donner une mauvaise image", a-t-il insisté. Questionné sur la situation d’Alvaro ce jeudi en conférence de presse, Sampaoli s'est lui montré peu bavard. "Il est en Espagne, en accord avec le club. On doit protéger le groupe, être fort avec les joueurs que nous avons. Il faut être un groupe homogène", a-t-il simplement commenté.

C’est donc sans Alvaro que l’OM tentera face à Saint-Etienne, samedi (21h), de décrocher une troisième victoire de suite en Ligue 1 pour conforter sa deuxième place au classement derrière le PSG.