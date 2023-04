OM: "C'est la pire sensation que j'ai connue sur un terrain", se rappelle Pau Lopez sur l'élimination en Coupe de France

Dans une interview pour SO FOOT parue ce dimanche, Pau Lopez fait le bilan de la saison de l'OM et revient sur les deux grosses déceptions que sont les éliminations en Ligue des champions et en Coupe de France. Et pour le gardien marseillais, la défaite face à Annecy était la plus dure à encaisser.

"Le pire, c’est l’élimination en Coupe de France." Pau Lopez n'a toujours pas digéré l'élimination de l'OM face à Annecy (2-2, 6-7 tab) en mars dernier. Dans une interview pour SO FOOT parue ce dimanche, le gardien de l'OM dit même qu'il s'agit de la déception la plus dure à encaisser de sa carrière.

"C’était très dur"

"Le pire, c’est l’élimination en Coupe de France, coupe-t-il alors qu'il est interrogé sur les éliminations successives de l'OM en Ligue des champions puis en Coupe de France. Je n’avais jamais ressenti ça. C’est la pire sensation que j’ai eue sur un terrain de football. On venait de battre Rennes, Paris, et là, on sort contre Annecy, à la maison. C’était très dur. On savait que le public espérait un truc important en Coupe de France cette année et nous aussi. Franchement, c’est la pire émotion que j’ai connue…"

Pour lui, cette déception est même pire que celle d'être éliminé par Feyenoord en demmi-finales de Ligue Europa Conférence. "Tu peux perdre contre Feyenoord. Mais en Coupe de France, avec cette ambiance dans le stade, contre une équipe de Ligue 2… C’est dur. Avec tout le respect que j’ai pour Annecy, qui a évidemment mérité sa victoire, j’étais triste, ajoute le portier espagnol. En Ligue des champions, ce n’était pas évident non plus mais à la limite tu joues contre Tottenham, ça se comprend."

"Contre Lyon c'est comme un derby"

À la veille d'un Olympico très attendu ce dimanche, Pau Lopez dit qu'à présent "chaque match sera une finale" pour l'OM, qui doit tenir la cadence imposée par Lens afin de garder sa 2e place qualificative directement pour la Ligue des champions. "Contre Lyon, c’est d’ailleurs comme un derby. Jusqu’ici, on a perdu beaucoup de points à la maison, c’est dommage. Peut-être que certaines fois on méritait mieux, que d’autres on a mal joué. On parlerait peut-être d’autre chose aujourd’hui…"