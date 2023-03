OM: Kolasinac n'a pas dormi pendant trois jours après son raté contre Tottenham

Alors qu'il aurait pu offrir à l'OM la qualification en huitième de finale de la Ligue des champions face à Tottenham en novembre dernier, Sead Kolasinac a été marqué par sa tête complètement ratée. Au point de ne pas en dormir pendant "trois nuits".

Le 1er novembre dernier, Sead Kolasinac aurait pu être le héros de tout un peuple. Lors de la réception de Tottenham (1-2) à l'occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le défenseur bosnien de l'OM avait la balle de qualification des Marseillais au bout de son crâne, mais l'ancien joueur d'Arsenal avait manqué le cadre, envoyant sa tête juste à côté de la cage gardée par Hugo Lloris, qui semblait battu.

Un tournant dans une fin de match à rebondissements, marqué par un but à la dernière seconde de Pierre-Emile Højbjerg, synonyme de dernière place du groupe et d'élimination de toutes les compétitions européennes. L'action de Sead Kolasinac a d'ailleurs marqué l'international bosnien, comme le rappelle Pablo Longoria dans les colonnes de L'Équipe.

Rebond rapide

"Quelques jours après Tottenham, je le croise au centre d'entraînement et je lui trouve une petite mine. Il me dit: 'Cela fait trois nuits que je ne dors pas'", révèle le président marseillais. Depuis cette soirée du 1er novembre, Sead Kolasinac est passé à autre chose et a bien su rebondir. En témoigne le but de la victoire inscrit à Monaco en Ligue 1 (3-2) lors de la 15e journée.

Rebelote la semaine suivante face à Toulouse (6-1), avant d'inscrire deux nouveaux buts contre Lorient et Rennes pour porter son total à quatre réalisations en championnat. Homme de base d'Igor Tudor (16 titularisations sur 22 feuilles de matchs), Sead Kolasinac sera forcément attendu ce dimanche pour la réception de Strasbourg (20h45) en clôture de la 27e journée de Ligue 1.