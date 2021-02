Premier League: Liverpool craque face à Leicester après une bourde d'Alisson, encore

Plombé notamment par une nouvelle énorme erreur d'Alisson, Liverpool s'est incliné ce samedi face à Leicester lors de la 24e journée de Premier League (3-1). Les Reds ont encaissé trois buts dans les dix dernières minutes et confirment leurs difficultés actuelles. Le titre s'éloigne.

Ils se complètement effondrés en cinq minutes. Alors qu’ils menaient au score depuis la 67e minute de jeu grâce à Mohamed Salah, délicieusement servi par Roberto Firmino d'une roulette dans la surface, les Reds ont encaissé trois buts dans le final, offrant une victoire renversante à Leicester (3-1), ce samedi, lors de la 24e journée de Premier League.

Désormais sur une série de trois défaites en championnat, Liverpool reste scotché à la quatrième place du classement, à dix points du leader Manchester City, qui compte deux matchs en moins. Le titre s'éloigne encore un peu plus pour les coéquipiers de Jordan Henderson, qui semblent avoir perdu toute solidité. Les Foxes, eux, profitent de ce succès pour passer au deuxième rang devant Manchester United, qui se rendra dimanche sur le terrain de West Bromwich (15h).

Encore une incroyable erreur d'Alisson

Encore privés de nombreux éléments, en particulier dans le secteur défensif, les hommes de Jürgen Klopp ont été plombés par une incroyable mésentente entre Ozan Kabak, arrivé cet hiver en provenance de Schalke 04, et Alisson, déjà en grande difficulté le week-end dernier lors de la déroute subie face à Manchester City (1-4). Le défenseur turc et le gardien brésilien se sont gênés sur un long ballon aérien. Alisson est sorti bien trop loin de ses buts et a trouvé le moyen de percuter Kabak.

Jamie Vardy en a profité pour tranquillement pousser le ballon au fond des filets (81e). James Maddison avait égalisé juste avant (78e), avec la validation du VAR, et Harvey Barnes s’est ensuite chargé d’enfoncer le champion d’Angleterre en titre (85e). C'est la première fois que Liverpool perd trois matchs consécutifs de Premier League depuis novembre 2014. Le club était alors entraîné par Brendan Rodgers, aujourd'hui sur le banc de Leicester.

Cette mauvaise série a aussi de quoi inquiéter les supporters des Reds en vue de la Ligue des champions. Leur équipe se rendra mardi à Budapest pour y défier Leipzig en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport). Alisson sera-t-il titulaire ? Il avait déjà été l'auteur de deux grosses bourdes contre Manchester City. Et même si Klopp a pris sa défense cette semaine ("Il est très important de réaliser que les gardiens font des erreurs dans une carrière, tout le monde sait à quel point il est bon"), l'ancien de la Roma n'en finit plus d'inquiéter.

