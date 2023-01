OM: ce que Tudor attend de Malinovskyi, la probable première recrue du mercato d'hiver

En attendant l'officialisation du transfert de Ruslan Malinovskyi, sans doute ce lundi soir, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor a présenté sa nouvelle recrue.

C’est le dossier chaud de l’hiver marseillais, l’arrivée imminente d’un renfort de choix en la personne du milieu offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi. Le joueur de 29 ans a débarqué dans la cité phocéenne ce lundi matin en provenance de Bergame en Italie, et ce afin d’y passer sa visite médicale, préalable indispensable à la signature de son contrat. L’international s’engagera dans la foulée avec l’OM sous la forme d’un prêt assorti d’une obligation d’achat fixée par les deux clubs à 10 millions d’euros, hors bonus.

La prochaine recrue sera encore un offensif

"Tout le monde au club voulait Ruslan (Malinovskyi), on le voulait déjà cet été donc évidemment, il était l'un des nos objectifs, nous y sommes parvenus, s’est félicité l’entraîneur de l’OM Igor Tudor, en conférence de presse. J'espère que tout va se conclure aujourd’hui. Il a de nombreuses qualités, il va beaucoup nous apporter dans les 30 derniers mètres, avec sa vision du jeu, sa qualité de pied, il a une bonne frappe, j'aime sa façon d'interpréter le football, mais aussi sa mentalité."

En quête d’éléments offensifs après les départs de Gerson et Luis Suarez, confronté également à la blessure du Marocain Amine Harit, l’OM pourrait jeter son dévolu sur un nouvel élément offensif une fois ce premier dossier finalisé. "Nous verrons ce qu'il va se passer durant le mercato, si on va recruter plutôt un avant-centre ou plutôt un joueur derrière la pointe, on verra", a glissé Tudor.