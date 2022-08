OM: Chedjou "pas étonné" des problèmes avec Tudor

Aurélien Chedjou, ancien défenseur de Lille, a connu Igor Tudor à Galarasaray et ne s’étonne pas des problèmes relationnels avec les joueurs de Marseille où le Croate est actuellement en poste.

La situation tendue entre les joueurs de l’OM et leur entraîneur Igor Tudor n’est pas étrangère Aurélien Chedjou. L’ancien défenseur camerounais, retraité depuis 2021, a connu les méthodes rugueuses du technicien croate lors de son passage à Galatasaray en 2017. Et son témoignage donne un écho similaire à ce que semblent actuellement reprocher les membres de l’effectif marseillais à celui qui a remplacé Jorge Sampaoli début juillet.

"Dès son premier discours, on a tout de suite su qu’on allait souffrir, a confié l’ancien Lillois sur La Chaine L’Equipe. On n’aime pas courir sans ballon en tant que joueur et il nous a tout de suite fait comprendre qu’il aimait Guardiola mais qu’il préférait Simeone parce que ses équipes couraient et cravachaient. Il avait constaté dans certains de nos matchs qu’on ne courait pas assez et qu’il fallait qu’on commence à la faire et que celui qui n’était pas prêt allait sortir de son groupe, ça avait tout de suite donne le ton."

Nommé en février 2017 dans le club turc, Tudor avait été démis de ses fonctions onze mois plus tard, faute de résultats mais aussi en raison de ses relations conflictuelles avec certains cadres de son groupe, comme le Néerlandais Welsey Sneijder. Cinq ans plus tard, Chedjou n’est pas vraiment surpris par le climat actuel à Marseille.

"Ça a clashé et certains joueurs étaient à aller voir le président"

"Etonné, non, confie-t-il. Je connais le coach, il a tout de suite fait comprendre le genre de travail qu’il voulait avoir. C’est le genre de coach - quand il a des joueurs qui ont du caractère -, ça ne passe pas trop. En Turquie, il venait d’un petit club (Karabükspor, ndlr) et arrivait Galatasaray où il y avait beaucoup de joueurs connus, comme Wesley (Sneijder), mais ça ne passait pas parce que les mecs ne voulaient pas courir sans ballon mais c’était la culture italienne, il fallait courir. A tous les entraînements, même la veille des matchs, on courait. On était cramé en match. Il insistait sur le 3-5-2 qu’on ne maitrisait pas pendant la semaine, c’était pire encore pendant les matchs. Il ne voulait rien savoir. Ça a clashé et certains joueurs étaient à aller voir le président. Je ne suis pas étonné de ce qu’il se passe aujourd’hui à Marseille. Je pensais qu’il lèverait un peu le pied après son expérience à Galatasaray mais je constate que non, c’est toujours le cas."