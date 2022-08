OM: comment s’est passée la réunion entre les joueurs et Tudor

Les joueurs de l’OM ont rencontré Igor Tudor et son staff mardi soir pour mettre les choses à plat alors que des crispations émergent dans le groupe sur les méthodes jugées brutales de l’entraîneur.

Les joueurs de l’OM avaient rendez-vous à la Commanderie mardi à 18h. Pour s’entraîner mais pas seulement. Ils avaient en effet programmé une réunion avec Igor Tudor et son staff pour évoquer les crispations émergentes face aux méthodes de travail jugées brutales par de nombreux membres de l’effectif. Selon La Provence, Pablo Longoria, président à l’origine de la venue de l’entraîneur croate après le départ surprise de Jorge Sampaoli, était également présent. Il a pris la parole pour jouer la carte de l’apaisement en rappelant les exigences du club, qualifié pour les phases de poule de la Ligue des champions.

La communication et le cadre de travail rigide évoqués

Le dirigeant jugeait sa présence nécessaire pour remettre les choses à plat et faire en sorte qu’elles ne se dégradent pas. Selon L’Equipe, plusieurs thèmes ont été évoqués dont la communication défaillante et le cadre rigide mis en place. Rien de plus n’a filtré des échanges qui ont duré assez longtemps puisque les joueurs ont fait leur apparition sur le terrain à 19h20, même s’ils ont également assisté à une séance vidéo entre temps. Selon La Provence, les sourires étaient revenus sur les visages des joueurs. A l’issue de la séance, Igor Tudor a, lui, rapidement quitté les lieux sans s’arrêter devant les fans présents aux abords de la Commanderie, chose qu’il fait habituellement.

Le Croate a désormais quatre jours pour préparer la réception de Reims, dimanche (20h45, 1ere journée de Ligue 1). Une reprise dans un climat tendu après une préparation très intense physiquement, ponctuée de mauvais résultats lors des matchs amicaux (une victoire, un nul, trois défaites).

Lors de celle-ci, plusieurs joueurs ont essuyé les mots cinglants de Tudor depuis sa prise de fonction début juillet. L’entraîneur s’est ainsi accroché avec Gerson et Jordan Amavi. D’autres comme Cengiz Under en auraient aussi fait les frais. Une fraîcheur qui tranche avec le côté plus chaleureux de Jorge Sampaoli, son prédécesseur qui manque à plusieurs joueurs. Dimitri Payet, capitaine qui serait peu emballé par les méthodes de Tudor, a, pour sa part, demandé à rencontre Longoria au nom du groupe. Mais le président maintient pour le moment sa confiance dans ce dernier.