OM: comment Papin aide Clauss à devenir plus efficace devant le but

Conscient d’avoir encore des progrès à réaliser face au but, Jonathan Clauss a reçu des conseils de Jean-Pierre Papin pour l’aider à être plus réaliste.

Quand vous avez conscience d’avoir des lacunes face aux cages, il est toujours pratique d’avoir l’une des références en la matière à porter de main. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement de l’OM à Clermont en Ligue 1 (samedi à 21h), Jonathan Clauss a révélé avoir eu une discussion avec Jean-Pierre Papin, aujourd’hui conseiller de Pablo Longoria au sein du club phocéen, au sujet de son manque de réalisme.

>> Revivez la conférence de presse de Clauss et Tudor avant Clermont

"Il m'a dit de régler des petits détails"

"Je me rends compte que je me crée énormément de situations, c'est vrai qu'il y a cet aspect finition que j'ai encore du mal à faire progresser, a confié Clauss. J'en ai parlé avec Jean-Pierre Papin, peut-être qu'il me manque un but pour tout changer. Rien n'est acquis, il faut encore que je travaille pour être plus décisif. On en a parlé. J'ai dit que je ne me sentais pas le plus à l'aise du monde devant le but, il m'a dit de régler des petits détails, sur ma façon de me positionner."

Avec 182 buts inscrits en 275 rencontres sous le maillot de l’OM entre 1986 et 1992, le Ballon d’or 1991 a forcément quelques conseils utiles à distiller. Meilleur passeur marseillais depuis le début de la saison, avec neuf offrandes toutes compétitions confondues, Clauss n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise sous les couleurs phocéennes. Dans une formation où le dépassement de fonction est l’une des valeurs cardinales, le piston droit fait moins bien que son pendant à gauche, Nuno Tavares, auteur de cinq réalisations. Avec les petits secrets de "JPP", ça va peut-être changer.