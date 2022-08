OM - Clermont Foot : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats se déroule en intégralité ce mercredi 31 août. Il y a deux sessions de matchs, la première à 19 heures et la seconde à 21 heures. Parmi eux, OM - Clermont. OM - Clermont : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Toujours invaincu dans cette édition 2022/2023 de Ligue 1 Uber Eats, l’OM est co-leader du championnat avec son éternel rival du PSG. Après quatre journées, l’OM compte 3 succès et un match nul. Le nouvel entraîneur Igor Tudor semble avoir trouvé la bonne formule dans cet OM new look, avec une défense à trois solide (meilleure défense du championnat), des latéraux performants (déjà 3 buts pour Nuno Tavares, 2 passes décisives pour Jonathan Clauss) et une attaque réaliste dans laquelle la superstar Alexis Sanchez a rapidement pris ses marques (2 réalisations au compteur).

Pour cette cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats, l’OM accueille Clermont, neuvième du classement général. Deux victoires, deux défaites pour Clermont qui a pour objectif le maintien. Malgré la perte de joueurs importants (Mohamed Bayo, Akim Zedadka, Salis Abdul Samed), Clermont a su recruter malin, avec des hommes comme Komnen Andric et Maxime Gonalons notamment. OM - Clermont : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le match entre l’OM et Clermont est retransmis en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Le coup d’envoi d’OM - Clermont est prévu à 21 heures. Pour suivre OM - Clermont en direct à 21 heures ce mercredi 31 août, il faut dans un premier temps vous abonner à Amazon Prime. Son prix est de 49 euros pour un an ou 5,99 euros par mois sans engagement. Amazon Prime vous offre des avantages comme la livraison express gratuite ainsi que l’accès à des plateformes comme Prime Video et Prime Music. Depuis Prime Video, pour suivre OM - Clermont en direct, il faut vous abonner au Pass Ligue 1. Le Pass Ligue 1 mensuel est à 12,99 euros par mois ou 99 euros pour la saison complète. Si vous n’avez jamais eu d’abonnement Le Pass Ligue 1, vous pouvez démarrer un essai gratuit de 7 jours. Avec la chaîne Le Pass Ligue 1, vous allez pouvoir suivre 8 des 10 matchs de L1 à chaque journée de championnat, ainsi que la plupart des rencontres de Ligue 2 BKT.

