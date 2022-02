OM-Clermont: l'avertissement de Rongier, qui tacle "l'attitude" des Marseillais

Valentin Rongier a lancé un avertissement à ses coéquipiers ce dimanche soir, après la défaite de l'OM au Vélodrome contre clermont (2-0) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Le joueur a notamment regretté l'attitude affichée.

L'heure est à la remobilisation à l'OM, après la défaite 2-0 contre Clermont au Vélodrome, en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Dimitri Payet a le premier sonné l'alerte, avec des mots très cash concernant le manque d'humilité des Marseillais dans cette rencontre, suivi de Pau Lopez qui a pointé "une question de mentalité". Valentin Rongier était dans le même registre en zone mixte.

"On sait ce qu'on a fait, on n'est pas fiers"

"On a le droit de perdre des matchs, même s'il faut éviter le plus possible, mais c'est dans l'attitude que ça me et que ça nous dérange, analyse le milieu de terrain. On n'a plus le droit de reproduire ça. On sait ce qu'on a fait, on n'est pas fiers, on va travailler pour que ça ne se reproduise plus jamais. Clermont a complètement mérité sa victoire. Dans l'attitude, ils nous ont montré ce que c'était que l'intensité d'un match de Ligue 1. Les duels... ils avaient plus faim que nous, ils étaient sur les premiers et deuxièmes ballons, c'était assez criant."

"On est à domicile. Avec tout le respect que j'ai pour cette belle équipe de Clermont, on se doit de gagner, rappelle encore Valentin Rongier. On a la possibilité de remettre Nice à quatre points... on a la chance d'être encore deuxièmes mais en jouant comme ça, c'est sûr qu'on ne la gardera pas longtemps cette deuxième place. Je ne pense pas que certains se prennent pour d'autres mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, on n'a pas du tout mis ce qu'il fallait. Si c'est un problème d'attitude, on va le régler dans le vestiaire."

Toujours deuxième de Ligue 1, Marseille voit Nice revenir à un petit point grâce à sa courte victoire contre Angers (1-0). Après son barrage retour de Conference League jeudi soir, l'OM se rendra à Troyes, autre équipe engagée dans la course au maintien, dimanche prochain.