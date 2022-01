OM: comment Ünder est devenu le chouchou des Marseillais

Buteur face à Bordeaux la semaine dernière, Cengiz Ünder a une nouvelle fois sauvé l'OM ce dimanche face à Lille (1-1), au point de devenir le héros du club phocéen et le chouchou des supporters marseillais.

C'est ce qu'on appelle une intégration express. Prêté par la Roma à l'OM cette saison, Cengiz Ünder n'a pas mis bien longtemps à se faire une place dans les coeurs des supporters marseillais. D'ailleurs, le Turc a eu droit à un joli cadeau de la part des Winners dans le virage sud, avec un grand tifo déployé dans le virage, déserté en raison de la jauge des 5.000 personnes. Son nom a été inscrit en grand avec un coeur nappé du drapeau turc, suivi du message "Bravo et merci pour cette victoire historique". Un remerciement pour celui qui a été le héros du match face à Bordeaux la semaine dernière.

Huit buts cette saison

Le successeur de Florian Thauvin a été l'unique buteur lors du déplacement à Bordeaux (0-1), permettant à l'OM de mettre fin à une longue série de 44 ans sans victoire en terre girondine. Mais le Turc ne s'est pas arrêté-là, en égalisant face à Lille (1-1) dans le dernier quart d'heure pour éviter à son club de repartir bredouille en supériorité numérique. D'abord discret sur son côté droit, l'ailier a démontré qu'il n'était pas si maladroit du pied droit, en enroulant parfaitement son ballon sur un corner rapidement joué.

"Il a ce côté tranchant qui fait la différence, même si cela n'a pas été suffisant aujourd'hui pour gagner. Il arrive à garder cette efficacité que les autres n'ont pas", a commenté Jorge Sampaoli après le match. Preuve de son implication réussie, le Turc a déjà marqué six fois en Ligue 1, et souvent de jolis buts, notamment face à Saint-Etienne et Clermont. Il a également marqué une fois en Ligue Europa et en Coupe de France. Et si les supporters l'ont déjà adopté, le principal intéressé se voit bien rester sur la Canebière. Le début d'une longue idylle ?