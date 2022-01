OM: Ünder veut "rester à 100%" et emmener le club en Ligue des champions

Prêté par la Roma à l'OM avec option d'achat, Cengiz Ünder s'est exprimé sur son avenir dans une interview à Téléfoot. L'international turc, performant depuis le début de la saison, ne se voit pas quitter Marseille cet été.

Il n’imagine pas son avenir ailleurs qu’à Marseille. Prêté cette saison par la Roma, avec une option d’achat fixée à 8,4 millions d’euros, Cengiz Ünder ne se voit pas revenir en Italie l’été prochain. "C’est une fierté de jouer ici, je veux apporter à Marseille le meilleur, remettre le club à la place qu’il mérite en aidant l’OM à rejouer la Ligue des champions. Je veux rester ici à 100%. Tout le monde est d’accord pour que je poursuive l’aventure ici. On en parlera tous ensemble très bientôt", a-t-il confié ce dimanche dans un entretien donné à Téléfoot sur TF1.

Séduit par Sampaoli

Arrivé à Marseille pour se relancer après un passage compliqué à Leicester en prêt, l’ailier turc de 24 ans sait qu’il peut encore gagner en régularité, mais sa première partie de saison est assurément une réussite. En 21 matchs disputés toutes compétitions confondues, il a trouvé le chemin des filets à sept reprises. Et semble en grande forme en ce début d’année. C’est son but qui a permis à l’OM de faire tomber les Girondins de Bordeaux (1-0) le 7 janvier en championnat, mettant ainsi fin à une malédiction de 44 ans pour les Phocéens.

Le cadre marseillais semble fait pour lui, comme le système de Jorge Sampaoli, qui apprécie autant ses qualités de percussion que sa générosité dans les replis défensifs. "Le coach (Jorge Sampaoli) est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Marseille, a-t-il expliqué. Je suis très content d’évoluer sous ses ordres et j’espère que ça continuera de nombreuses années. J’espère mouiller le maillot de l’OM le plus longtemps possible." L'ancien joueur de Basaksehir devrait logiquement être titulaire pour affronter le Losc ce dimanche (20h45) dans le choc de la 21e journée de Ligue 1.