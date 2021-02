OM: Courbis salue "une décision intelligente" de McCourt

Consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis a mis en avant le changement de casquette de Jacques-Henri Eyraud, désormais membre du conseil de surveillance. Pour l'ancien entraîneur de l'OM, Frank McCourt a pris une décision "intelligente" pour un retour au calme mais souligne aussi qu'Eyraud reste pour l'heure au club.

Ancien entraîneur de l'OM, Rolland Courbis a accueilli avec scepticisme les changements effectués ce vendredi à la tête du club. Frank McCourt, l'actuel propriétaire, a nommé Pablo Longoria en remplacement de Jacques-Henri Eyraud au poste de président.

Un choix salué par Coach Courbis mais qui suscite néanmoins quelques doutes. “Eyraud n’est pas parti. Sa fonction a été changée, ce sont deux choses différentes, note le membre de la Dream Team. Dans la période actuelle où c’était vraiment devenu impossible, la décision de McCourt a été très intelligente et astucieuse pour retrouver un retour au calme."

"Eyraud sera régulièrement en contact avec Longoria mais il n'a plus le titre de président"

En parallèle de cette annonce assez surprenante pour beaucoup, Jorge Sampaoli a été intronisé lui comme le nouvel entraîneur du club, avec un contrat portant jusqu'en juin 2023. "Il ne voulait pas être celui qui a été choisi par Eyraud. Si cela peut lui faire plaisir... Si ça peut apaiser tant mieux, c'est la chose la plus importante, réagit Courbis, évoquant les nominations de Longoria et Sampaoli. Président, c'est déjà un métier. Président de l'OM, c'est encore plus compliqué que dans beaucoup d'autres clubs. A 34 ans, est-ce qu'il a les qualités pour? Je lui souhaite bonne chance et je lui donne un grand coup de chapeau. A son âge, je ne me voyais pas à son poste."

Du côté de Jacques-Henri Eyraud, le premier président de l'ère McCourt a pris la tête du directoire. "Ce qui est important, c'est ce retour au calme, c'était devenu impossible. Ils se verront régulièrement avec Longoria mais il n'a plus le titre. Tout le monde sera content", conclut Courbis.

En attendant, les joueurs retrouveront le terrain ce dimanche (21h) avec un choc face à l'OL, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. L'intérimaire Nasser Larguet devrait garder sa place sur le banc, en attente de l'arrivée de Jorge Sampaoli compliquée par des contraintes sanitaires. Septième au classement, l'OM a besoin d'une victoire pour rester dans la course à l'Europe.