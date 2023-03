OM: "Des erreurs impardonnables", Tudor se lâche contre l'arbitrage vidéo en France

En conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor est revenu sur la victoire marseillaise contre Rennes (1-0), avec un gros tacle pour l'arbitrage. L'entraîneur croate estime que son équipe aurait dû bénéficier d'un penalty.

Il l’a dit calmement, mais avec beaucoup de fermeté dans la voix. En conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor ne s’est pas montré très tendre avec l’arbitrage français. Il a surtout pointé du doigt ceux qui étaient en charge de l’assistance vidéo dimanche dernier lors de la victoire de l’OM sur le terrain du Stade Rennais (1-0), en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

"Même des enfants pouvaient voir qu'il y avait une faute"

Le technicien croate aurait visiblement aimé qu’un penalty soit accordé à son équipe en seconde période sur un contact entre Arthur Theate et Alexis Sanchez dans la surface de réparation rennaise. "Le VAR c'est quelque chose de très utile, c’est un outil en plus pour avoir une meilleure justice dans le football. Ça permet aux arbitres de faire un meilleur travail, d’être plus tranquilles, eux-mêmes le disent. Mais ce n’est pas toujours le cas dans ce qu’on voit parfois. On l’a vu dimanche. Je pense que ceux qui travaillent pour le VAR ne devraient pas commettre ce genre d’erreur", a-t-il développé.

Avant d’adresser un tacle les deux pieds en avant au corps arbitral : "Même des enfants pouvaient voir qu'il y avait une faute de Theate sur Sanchez. Ce sont des erreurs impardonnables. Ceux qui sont au VAR ne devraient pas les commettre. Il faudrait qu’on se réveille en France sur cet aspect et être mieux préparés. Ce sont des erreurs qui ne devraient pas avoir lieu." Deuxième à huit points du PSG, Marseille accueillera ce dimanche Strasbourg (20h45) avec l’ambition de conforter sa place sur le podium.