OM: "Dieng aura plus de place dans l’équipe", assure Tudor

À deux jours du déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour le Classique entre l’OM et le PSG (dimanche 20h45), Igor Tudor a tenu un discours encourageant à l'égard de Bamba Dieng. Mis au placard en début de saison, le Sénégalais a de plus en plus de crédit aux yeux de son entraîneur.

Bamba Dieng a, semble-t-il, définitivement renversé la vapeur. Poussé vers la sortie cet été puis mis au placard après son départ avorté lors des ultimes heures du mercato, l’attaquant sénégalais a réussi à convaincre Igor Tudor de lui laisser sa chance.

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du Classique entre l’OM et le PSG (11e journée de Ligue 1, dimanche à 20h45), le technicien croate a tenu un discours encourageant à l’égard de son buteur.

Tudor: "Je suis très content et il l'est aussi"

"Bamba est un joueur qui est en progression constante, il s’est amélioré du point de vue physique et mental donc je suis très content et il l’est aussi. Je l’ai déjà dit la semaine dernière, il aura toujours plus de place dans l'équipe", a indiqué Tudor devant les médias.

Absent de la liste pour la Ligue des champions, Dieng a pris part aux deux dernières journées de Ligue 1 en rentrant en jeu en fin de match à Angers (0-3) puis contre Ajaccio (1-2). S’il n’a toujours pas réussi à trouver le chemin des filets, il a cependant pu retrouver des sensations sous le maillot phocéen, qu’il n’avait plus porté en match officiel depuis le 14 mai dernier. Et, a en croire Tudor, ce n’est visiblement qu’un début.