OM: Tudor et Lopez refusent de parler de "bon moment" pour affronter le PSG

À deux jours du déplacement au Parc des Princes pour y affronter le PSG en Ligue 1 (dimanche à 20h45), Igor Tudor et Pau Lopez ont assuré qu’il n’y avait jamais de bonne période pour défier le club de la capitale, pourtant empêtré dans une tempête médiatique depuis quelques jours.

À l’aube d’un affrontement entre deux équipes, les dynamiques sont particulièrement scrutées. Et, sur ce point, l’avantage est aux Marseillais. À deux jours du Classique entre l’OM et le PSG (dimanche 20h45), les Phocéens restent sur une victoire probante en Ligue des champions, pendant que leurs homologues parisiens, qui n’ont plus gagné depuis trois matchs toutes compétitions confondues (trois nuls) sont empêtrés dans une sacrée tempête médiatique autour de Kylian Mbappé.

Il serait alors tentant de penser que, s’il y a un bon moment pour défier le club de la capitale, c’est bien en ce début d’automne. Tous les deux présents en conférence de presse ce vendredi à deux jours du choc au Parc des Princes, Pau Lopez et Igor Tudor ont pourtant tous les deux balayé cette hypothèse d’un revers de la main.

"L'extra-sportif ne nous regarde pas"

"Je pense que ce n'est jamais le bon moment d'affronter le PSG, a estimé le portier espagnol. C’est une très bonne équipe. Je ne sais pas s’ils ont des problèmes là-bas. On va préparer le match comme tous les matchs et on verra si on a la capacité de l’emporter. L'extra-sportif ne nous regarde pas. On doit être à 100%, faire un match parfait, mentalement comme physiquement, pour avoir une chance de faire quelque chose."

"Non, je ne pense pas que Paris soit moins flamboyant, ils ont fait de très bons matchs contre Benfica, a de son côté estimé le technicien croate devant les médias. J’ai apprécié ce qu’ils ont fait. Je pense que Paris a de la qualité à tous les postes, l’important est qu’on soit fidèles à nous-mêmes et qu’on réussisse à exploiter tout notre potentiel."

Les Olympiens ont l’opportunité de revenir à hauteur des hommes de Christophe Galtier en cas de succès dimanche soir. Mais, avec seulement une petite victoire dans le Classique sur les 10 dernières années, au Parc en septembre 2020, les Marseillais connaissent l’ampleur de la tâche qui les attend.