OM: "Ça a été dur au début", Payet se confie sur sa relation avec Tudor

Dimitri Payet s’est longuement confié sur ses rapports avec Igor Tudor au cours d'un entretien pour Prime Video. Le Réunionnais confirme que les méthodes du coach marseillais sont dures, mais il se remet également en question.

La dernière image marquante des deux hommes, mercredi soir en Ligue des champions, montre Igor Tudor courir vers Dimitri Payet pour bousculer le n°10 marseillais de manière amicale sur le but d'Alexis Sanchez contre le Sporting. Mais, s’ils se sont quelque peu réchauffés dernièrement, au point d'assister à un début de complicité, les rapports entre le coach croate et le Réunionnais sont décrits comme difficiles depuis le début de la saison.

À son arrivée sur la Canebière, Tudor a fait fi des statuts dans le vestiaire et n’a pas hésité à mettre l’international français sur le banc. Homme fort de Jorge Sampaoli la saison dernière, Payet n’a été titularisé qu’à cinq reprises toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2022-2023.

"Il est entraîneur et un entraîneur, c'est loin d'être fou"

"C'est nouveau pour moi, a confié Payet dans un entretien accordé à Prime Video. Oui, ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça ne passe pas". Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur et un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou l’entraîneur. C'est plus envers moi-même. Il faut que je fasse plus."

"Je ne dis pas que je n’entends pas avec le nouveau coach. Mais c’est une autre façon de fonctionner et de travailler, a poursuivi Payet. Bielsa avait un rapport très distant avec les joueurs. Pourtant, je le kiffais car il nous faisait jouer un football incroyable. Sampaoli était plus proche de nous. Le style Tudor, c’est un peu plus un style italien, il a été à la Juve, c’est un Croate, il est un peu plus dur. Ce sont d’autres méthodes mais elles fonctionnent."

"Tu peux imposer tes idées, mais c’est mieux si ça gagne, le groupe valide si ça gagne", conclut Payet. Avec une troisième place en Ligue 1, à trois points du leader parisien, et une campagne de Ligue des champions complètement relancée après deux victoires consécutives contre le Sporting Portugal, la méthode Tudor a effectivement fait ses preuves. Même si elle n’a pas épargné certains.